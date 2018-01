Batam Tuan Rumah Indonesia Economic Forum

Batam: Konferensi bisnis terkemuka di Indonesia dan di Asia bakal digelar di Batam pada Februari 2018 mendatang. Ini menjadi kali pertama Indonesia Economic Forum (IEF) digelar di daerah, sejak dihelat mulai 2014 silam.



“Sejak 2014 kita selalu menggelar Indonesia Economic Forum di Jakarta. Tapi tahun ini kita mau bikin berbeda, kita bikin di daerah. Kita pilih Batam bukan tanpa alasan, tapi karena Batam ini punya sejarah dengan Pak Habibie,” ujar Co-Founder Indonesia Economic Forum (IEF), Sachin Gopalan saat melakukan presentasi rencana perhelatan IEF di Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kepri, Kota Tanjungpinang, Selasa, 9 Januari 2018.

Batam bakal menjadi titik tolak Regional Economic Forum yang digagas IEF. Disusul Yogyakarta, Surabaya, Medan, Bali, Bandung, Makasar, Palembang, dan Jakarta. Rencananya, selama dua tahun ini, Regional Economic Forum akan dihelat di 24 kota di Indonesia.



"Bukan besar atau kecil kota yang menjadi pertimbangan kita. Tapi punya potensi dan pemerintahnya punya visi,” ujar Shoeb Kagda, Founder Indonesia Economic Forum (IEF). Apalagi IEF meyakini rahasia kemajuan perekonomian Indonesia kini ada di daerah.



Sejak mulai bergulir 2014, IEF telah menghadirkan para pembicara ternama. Mulai dari Juruf Kalla, Bambang Brojonegoro, Darmin Nasution, Sandiaga Uno, dan Ilham Habibie.



Pada pegelaran IEF di Batam mendatang, sejumlah nama terpandang telah dipersiapkan untuk mengisi forum yang diberi tema The Making of Batam: Creating an Inovation Digital Hub.



Shoeb berharap, dengan forum ini akan muncul para start up di dunia digital di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), terutama di Batam. Apalagi kini Kota Batam sedang bergerak menuju pariwisata berbasis digital.



Shoeb dan Sachin khusus datang ke Dinas Kominfo Provinsi Kepri untuk mempresentasikan rencana tersebut. Hal itu disambut baik Kepala Dinas Kominfo Kepri, Guntur Sakti.



"Kami welcome sekali. Malah kami bersyukur IEF hadir di Batam, karena kami memang mengharapkan hadir start up dari dunia digital di Kepri," kata Guntur.





(SAW)