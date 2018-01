Pemerintah Diminta Revolusi Sektor Koperasi

Jakarta: DPP Ikatan Keluarga Alumni Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKA-IKOPIN) meminta kepada pemerintah untuk melakukan revolusi di sektor koperasi. Hal ini untuk mengembalikan peran koperasi sebagai soko guru perekonomian di Indonesia serta menunjukkan keberpihakan pemerintah untuk koperasi.



"IKA-IKOPIN mendorong pemerintah segera melakukan revolusi, bukan lagi reformasi di sektor koperasi. Jangan lagi kita bermain di tataran ide dan konsep lagi karena situasinya sudah darurat. Kita sudah harus aksi nyata yang revolusioner," kata Ketua Umum DPP IKA-IKOPIN Adri Istambul Lingga Gayo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis, 18 Januari 2018.

IKA-IKOPIN menilai koperasi wajib menguasai paling tidak tiga sektor strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak yakni pangan, papan, dan kesehatan. Upaya ini bisa dilakukan dengan memberdayakan koperasi sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.



"Untuk memenuhi revolusi di bidang per koperasi ini, pemerintah perlu menerbitkan Instruksi presiden (Inpres). Itu sebagai penegasan terhadap amanah UUD 1945. Kami akan mendorong amanah Pasal 33 UUD 1945 itu tidak hanya sebatas jargon di negara ini, tetapi harus diimplementasikan," jelas dia.



Ditambahkan, sesuai hasil Munas IKA IKOPIN dan amanat Rektor IKOPIN, maka pihaknya memposisikan diri sebagai garda terdepan dalam revitalisasi koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Ini juga menjadi misi kepengurusan IKA IKOPIN di bawah Wakil Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) ini.



"Sepanjang negara masih berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka negara wajib menjalankan perintah konstitusi yang menegaskan koperasi adalah soko guru perekonomian bangsa kita. Kalau tidak berarti pemerintah sudah berkhianat," pungkas dia.



Alumni IKA IKOPIN di seluruh Indonesia yang sudah diajarkan ilmu ekonomi plus ilmu koperasi, siap dimanfaatkan tenaga dan pikirannya oleh pemerintah dalam memajukan koperasi di Tanah Air. Saat ini alumni IKA IKOPIN mencapai 15 ribu orang yang tersebar di seluruh Indonesia dan Timor Leste.







(SAW)