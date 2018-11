Penguatan Rupiah Hasil Kombinasi Eksternal dan Domestik

Jakarta: Pengamat ekonomi Eric Sugandi mengatakan dalam beberapa hari pergerakan rupiah yang positif dikarenakan pengaruh faktor eksternal dan domestik. Diharapkan penguatan ini bisa terus terjadi dan nantinya bisa mendukung maksimal laju perekonomian Indonesia.



Kondisi eksternal sedang kondusif untuk rupiah. Faktor pendorongnya antara lain kemungkinan terjadinya kesepakatan antara AS dan Tiongkok terkait perang dagang, dan kemungkinan besar tidak naiknya suku bunga AS pada November 2018 karena pelaku pasar perkirakan naiknya baru di Desember 2018.

"Pemilu sela di AS yg mungkin menunjukkan mayoritas kursi di DPR AS akan direbut Partai Demokrat. Jika ini terjadi, imbal hasil treasuries AS bisa ditekan laju kenaikannya karena kebijakan Trump akan bisa dihambat DPR," ujar Eric, di Rabu, 7 November 2018.



Sementara itu, dari faktor domestik, koreksi yang dianggap sudah cukup besar di bursa saham menarik investor asing untuk masuk kembali ke Indonesia. Data PDB yang cukup baik dan inflasi yang terkendali membuat optimisme para pelaku pasar finansial muncul.



"Tapi karena rupiah sudah lebih kuat dari Rp15 ribu saat ini maka kemungkinan kalaupun ada pelemahan minggu depan, rupiah kemungkinan masih lebih kuat daripada Rp15 ribu," pungkas Eric. (Media Indonesia).





(ABD)