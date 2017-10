Dua Tol Baru Dinilai akan Pacu Ekonomi di Sumut

Metrotvnews.com, Medan: Dua tol baru Medan-Binjai dan Kualanamu-Tebing Tinggi akan segera diresmikan. Rencananya peresmian dua tol baru itu akan dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi). Hal tersebut dinilai bisa memberikan efek terhadap laju perekonomian di daerah setempat.



Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon mengapresiasi komitmen Pemerintahan Presiden Jokowi terhadap Sumareta Utara (Sumut) dengan akan diresmikannya dua ruas tol di daerah yang rencananya dilakukan Selasa 10 Oktober 2017. Diperkirakan operasional dua ruas tol ini akan mendorong ekonomi Sumut melaju kencang.

"Kalau dua-tiga tahun ini hanya tumbuh di kisaran 5-6 persen per tahun. Saya yakin tahun depan seharusnya bisa tumbuh di atas enam persen," kata Effendi Simbolon, dalam keterangan tertulisnya, seperti diberitakan Senin 9 Oktober 2017.



Pria yang juga Ketua Umum Punguan Simbolon dohot Boruna Indonesia (PSBI) ini menjelaskan, infrastruktur jalan sangat vital untuk menunjang perekonomian daerah atau suatu negara. "Ada anjuran menyebutkan jika ingin membangun ekonomi maka bangun jalan terlebih dulu," tegasnya.



Dia mencontohkan, Tiongkok merupakan negara yang mampu membangun jalan tol rata-rata sepanjang 3.000 km per tahun. Sehingga, kini negara tersebut memiliki ruas tol lebih dari 40.000 km. Hasilnya kinerja ekonomi negara itu sangat mengesankan dan perekonomiannya mampu tumbuh tujuh hingga delapan persen per tahun.



"Bahkan sempat rata-rata 10 persen dalam periode 2002-2007, sebelum perekonomian dunia melambat akibat krisis finansial global 2008. Bahkan kini Tiongkok menjadi kekuatan baru ekonomi yang sangat diperhitungkan dunia," ungkap Effendi.



Pria yang memiliki nama lengkap Effendi Muara Sakti Simbolon ini menambahkan, Indonesia saat ini baru memiliki jalan tol sepanjang 738 km. Hal ini tentunya membuat kinerja perekonomian nasional tidak sekuat Tiongkok. Kebutuhan jalan itu yang masih dihadapi Indonesia.



"Hal itu berusaha dipenuhi oleh pemerintahan Presiden Jokowi dengan program membangun banyak infrastruktur, termasuk jalan tol seperti di Sumut," tegasnya.



Pengoperasian dua ruas tol baru di Sumut akan membuat panjang jalan tol di daerah ini menjadi 113 km. "Selama hampir 30 tahun terakhir Sumut hanya memiliki jalan tol sepanjang 33 km di ruas Belmera atau Belawan-Medan-Tanjungmorawa, tetapi dengan pembangunan dua ruas lagi ada tambahan sepanjang 80 km lagi," tutupnya.





