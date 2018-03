PBNU Soroti Disparitas Harga Pangan

Jakarta: Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj menyoroti disparitas harga pangan. Terlihat adanya ketimpangan harga mencolok di tingkat petani dan konsumen.



Misal, harga bawang merah dan cabai cukup jauh antara harga di tingkat petani dan konsumen. "Banyak umat menanam cabai dan bawang merah. Harga di petani Rp8 ribu per kilogram, tapi di konsumen bisa mencapai Rp40 ribu per kilogram," kata Said Aqil dalam acara Road To Pesantren Agro, yang diselenggarakan NU bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, serta beberapa Bank BUMN di Gedung PBNU, Jakarta, Senin, 19 Maret 2018.

Menurut Said Aqil, disparitas menyebabkan masyarakat berada di garis kemiskinan. Sebab, banyak biaya yang mesti dikeluarkan saat menanam, tapi saat panen dihadapkan dengan harga jual yang cukup rendah, sehingga dipastikan rugi.



Maka dari itu, untuk menghindari hal seperti ini solusi yang diperlukan adalah dengan perbaikan tata kelola perdagangan pangan. Caranya dengan memangkas rantai pasok pangan dari petani ke konsumen, sehingga harga di petani tak terlalu jatuh dan di konsumen tidak terlalu tinggi.



"Ini harus dilakukan agar upaya mensejahyeralan umat benar-benar terwujud. Karena itu NU terus mendorong pemerintah agar terus bekerja keras memakmurkan masyarakat Indonesia. Kerja keras untuk masyarakat tentu memberikan dampak positif untuk masyarakat," imbuhnya.



Di sisi lain, Said Aqil mengakui kebijakan pangan di bidang produksi saat ini mampu menyentuh masyarakat yang paling kecil dan bawah. Problem strategi ini memang tidak mudah namun harus tetap ditemukan. Tantangan yang tidak sederhana karena manfaatnya akan dirasakan masyarakat luas.



"Pemerintah sudah lama mencari pola efektif membangun masyarakat. Pak Amran sudah mulai menemukan caranya. Bismillah, teruskan dan semoga Bapak selalu dalam ridha Allah," kata Kiai Said sambil menepuk tangan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman yang ada di sampingnya.



Untuk diketahui, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman tahun ini kembali bekerjasama dengan PBNU. Kiai Said Aqil menilai langkah terobosan Mentan ini sudah lama ditunggu masyarakat petani.



"Sektor pertanian selalu dikalahkan situasi dan kondisi. Mereka sudah lama tertindas namun masih tegar menggeluti profesinya,” ujarnya. Saya senang melihat kerja konkret yang berpihak. Petani butuh air, disiapkan, Begitu pun butuh traktor dikasih, butuh benih dibantu. Inilah fungsi pemerintah yang efektif," imbuh Said Aqil.



Sementara itu Mentan Amran mengungkapkan tujuan kerjasama Kementan dengan PBNU guna meningkatkan kesejahteraan umat, mengentaskan kemiskinan dan mendorong ekspor. Ke depan, kerjasama ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.



"Kalau ingin pertumbuhan ekonomi kuat, kita dorong ekspor dan investasi. Ekspor naik, investasi akan ikut bergerak. Karena akan berdiri pabrik-pabrik di daerah-daerah. Sekarang ini ada pembangunan gudang kapasitas 3 juta ton di seluruh Indonesia. Ini salah satu upaya nyata memotong rantai pasok, harga di petani tidak jatuh ketika panen," jelas Amran.





(ROS)