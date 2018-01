Ringgit Kembali Menguat, CPO Berpotensi Melemah

Jakarta: Harga CPO yang turun sekitar satu persen pada perdagangan Jumat, dan kemungkinan berlanjut hari ini melihat pergerakan kurs ringgit. Terpantau kurs ringgit saat ini berada di level terkuat sejak 20 April 2016 terhadap dolar AS.



Tim Riset Monex Investindo Futures memaparkan bahwa tren penguatan ringgit akan memperlemah harga CPO. Akselerasi penguatan kurs ringgit terjadi sejak Kamis ketika bank sentral Malaysia menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya dalam tiga setengah tahun terakhir.

"Inflasi yang merangkak naik, ditambah dengan pertumbuhan ekonomi yang bagus menjadi alasan bank sentral Malaysia menaikkan sebesar 25 basis poin menjadi 3,25 persen," kata Tim Riset Monex, Senin, 29 Januari 2018.



Di sisi lain, dolar AS sedang mengalami tekanan setelah pemerintah AS terkesan 'mensyukuri' pelemahan dolar. Menteri Keuangan AS pada pekan lalu mengatakan pelemahan dolar akan bagus untuk perekonomian AS.



Sementara itu hasil polling Reuters menunjukkan produksi CPO di Indonesia dan Malaysia diprediksi meningkat di tahun ini, masing-masing menjadi 37,8 juta ton dan 20,5 juta ton. Peningkatan tersebut akibat pulihnya produksi setelah efek El-Nino mulai menghilang.



"Dua faktor tersebut berpotensi melemahkan harga CPO, dengan rentang perdagangan potensial 2.460-2.515 ringgit per ton," kata Monex.







(SAW)