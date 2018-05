Garuda Hadirkan Kelas Ekonomi dengan Harga Lebih Murah

Jakarta: PT Garuda Indonesia (Persero) TBK memperkenalkan produk baru Sub kelas Economy Basic yang menawarkan harga murah dengan pelayanan yang tak jauh berbeda dengan layanan biasa.



Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Pahala Mansury menjelaskan proram tersebut membuat setiap masyarakat yang belum merasakan terbang dengan Garuda Indonesia bisa terwujud.

"Kita ada program Eco basic, yang membuat semua bisa terbang dengan Garuda Indonesia," ujarnya di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin, 28 Mei 2018.



Ia menambahkan yang membedakan dengan dengan kelas eksekutif adalah mengurangi fasilitasi, seperti prioritas saat check in ataupun tidak adanya penggunaan lounge.



"Tidak dapat priority checking, bangge, tapi dapat makan dan minuman, basic servicenya kita berikan tapi itu saja," tambahnya.





Selain kursi yang disediakan terbatas hanya ada 12 kursi yang dijual. Hal tersebut agar tidak mengambil market place dari Citilink.



"Hanya ada 12 kursi sehingga tidak ada kanibalisme dengan Citilink," tuturnya.



Adapun produk kelas Economy Basic tersebut berlaku khusus untuk rute penerbangan yang dilayani armada ATR 72-600 dan Bombardier CRJ 1000 di beberapa sektor destinasi.



“Economy Basic sudah mulai ditawarkan ke masyarakat dari tanggal 21 Mei 2018 lalu untuk penerbangan di tanggal 28 Mei 2018 pada 21 rute armada ATR 72-600 dan Bombardier CRJ 1000 khususnya di sejumlah rute penerbangan tujuan Medan, Palembang, Pontianak, Balikpapan dan Ujung Pandang," tutur Pahala.



Hadirnya sub kelas penerbangan terbaru Economy Basic tersebut sekaligus menjadi strategi maskapai dalam memaksimalkan potensi pangsa pasar domestik melalui segmentasi pasar pengguna jasa yang mengedepankan harga tiket penerbangan yang lebih bersaing.



"Melalui pilihan sub kelas penerbangan Economy Basic ini, pengguna jasa memiliki kesempatan dalam memilih harga tiket penerbangan yang kompetitif bahkan lebih bersaing dari harga promo yang ditawarkan oleh maskapai lain," tutupnya.





(SAW)