Tom Lembong: Perang Dagang AS-Tiongkok Berdampak Negatif ke Investasi

Jakarta: Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menilai perang dagang antara Amerika Serikat (AS)-Tiongkok bakal berdampak negatif ke iklim investasi. Pasalnya bursa saham global, regional, dan domestik mulai bergolak dalam beberapa hari terakhir.



"Itu ujungnya bisa berdampak negatif ke investasi ke semua negara bukan hanya Indonesia," kata Lembong ditemui di acara The Economist Events Indonesia di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis, 5 April 2018.

Lembong mengungkapkan, perang dagang tak bakal berdampak langsung ke Indonesia karena perang ini terkonsentrasi ke perdagangan barang bukan sektor jasa.



Sementara hubungan ekonomi Tiongkok dan Indonesia terkonsentrasi di sektor jasa pariwisata dan perdagangan jasa. Tercatat sektor pariwisata dalam negeri tumbuh hingga 20 persen tahun lalu.



"Pariwisata enggak kena dampak dari perang dagang ini, itu masih terkonsentrasi ke dagang barang. Sementara sektor tinggi itu perdagangan jasa, jasa pariwisata, terus edukasi dan jumlah mahasiswa yang berkuliah secara internasional tinggi, jadi prospek bagi pertumbuhan perdagangan jasa itu cerah," ungkapnya.



Selain itu, masih banyak sektor di luar perdagangan barang yang prospek pertumbuhannya kian cerah. Misalnya industri hiburan seperti film yang tumbuh mencapai 20 persen.



"Pengabdi Setan, Dilan, Netflix dari segi produksi film bisa menyumbang pertumbuhan hingga 15-20 persen di sektor hiburan dan media," ungkap mantan Menteri Perdagangan ini.



Meski demikian, perkembangan ekonomi Amerika Serikat dan Indonesia perlu dicermati karena negara adidaya itu memegang investasi yang cukup besar di dalam negeri.



"Coca-cola, Freeport, sampai Chevron, Exxon mobil," pungkasnya.



Tiongkok mengenakan tarif bagi 128 produk AS senilai USD3 miliar sebagai aksi balasan terhadap pengenaan 25 persen tarif impor baja dan 10 persen tarif impor aluminium oleh AS. Tiongkok bahkan menghentikan impor pesawat Boeing, buah-buahan, dan kedelai dari AS.



AS pun kembali memberlakukan tarif tambahan sebesar 25 persen terhadap 1.300 produk asal Tiongkok meliputi produk industri kedirgantaraan, teknologi informasi dan komunikasi, robotika, serta permesinan. Nilainya sekitar USD 50 miliar.



Negeri Tirai Bambu ini berencana melakukan kembali perang balasan dengan mengenakan tarif 25 persen bagi 106 produk tambahan asal AS senilai USD50 miliar.











