Rupiah Anjlok, Bos Mandiri Tunggu Kenaikan Suku Bunga BI

Jakarta: Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo menunggu Bank Indonesia (BI) untuk menaikkan suku bunga acuan BI 7 Day Reverse Repo Rate dari level 4,25 basis poin. Hal ini sebagai respons dari arah kebijakan suku bunga acuan AS atau The Fed yang mengakibatkan nilai tukar rupiah tertekan hingga menyentuh Rp14 ribu per USD.



"Kalau respons market tidak direspons dengan baik, maka khawatirnya akan melebar dari rupiah ke sell off di bond sekarang kan equity, nanti kalau melebar di bond agak ribet," ungkapnya di Gedung Plaza Mandiri, Jakarta, Selasa, 24 April 2018.

Menurut Kartika, The Fed akan lebih agresif dalam menaikkan suku bunga acuan Fed Fund Rate (FFR) mengingat pertumbuhan ekonomi serta inflasi Amerika Serikat (AS) yang terkendali.



Bila Bank Indonesia tidak menaikkan suku bunga, dikhawatirkan aliran dana keluar (outflow) dari sisi surat utang akan membengkak. Terbukti dari depresi nilai mata uang Garuda yang terus merosot.



"Kalau Indonesia secara arah tidak merespons mungkin nanti dianggap kita lagging," tambahnya.



Meski demikian, kenaikan BI 7 Day Reverse Repo Rate dinilai tak secara langsung mengangkat suku bunga kredit dan suku deposito. Pasalnya penurunan suku bunga kredit masih berlangsung akibat BI menahan suku bunganya pada pada rapat dewan gubernur pekan kemarin.



"Suku bunga kredit tak langsung otomatis naik, tidak akan seperti itu," tegas Kartika.



Seperti diketahui, nilai tukar nyaris mencapai Rp14 ribu per USD. Rupiah mengalami pelemahan tajam pada penutupan Jumat, 21 April 2018 ke level Rp13.893 per USD. Pelemahan terus berlanjut hingga Selasa, 24 April 2018 yang dibuka di level Rp13.970 per USD. Hal itu menimbulkan kekhawatiran rupiah dapat menembus batas psikologis.









