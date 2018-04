Dongkrak 'Sejuta Rumah', BTN Dukung Program DP 0% untuk PNS

Jakarta: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) siap mendukung program uang muka atau down payment (DP) nol persen untuk PNS dan TNI-Polri. Pasalnya program ini akan mampu mendongkrak penjualan rumah hingga melebihi target pemerintah satu juta unit.



"Saya kira tahun ini penjualan rumah sudah akan melebihi satu juta, yang nantinya akan dikoordinasi oleh pemerintah yaitu Kementerian PUPR. Dengan program DP nol persen ini maka pencapaiannya bisa di atas satu juta," kata Direktur Utama Bank BTN Maryono usai mengikuti kegiatan festival Kartini di Rembang, seperti dikutip dalam keterangan persnya, Minggu, 22 April 2018.

Maryono menambahkan BTN akan berkontribusi dan mendukung penuh dalam program DP nol persen tersebut, karena merupakan salah satu program pemerintah yang sangat strategis untuk memberikan kemudahan bagi PNS, TNI dan Polri dalam memiliki rumah.



Selain itu, langkah ini juga akan mempercepat realisasi program satu juta rumah yang diinisiasi oleh Pemerintahan Jokowi-JK dan sangat berhubungan dengan bisnis BTN.



"Program satu juta selama tiga tahun ini konsentrasinya adalah rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dengan program ini nantinya akan ditingkatkan untuk masyarakat non-MBR khususnya untuk PNS, TNI, Polri yang akan diberikan kemudahan dan fasiltas sehingga akan memudahkan percepatan untuk program satu juta rumah," ujar Maryono.



Menurut dia dengan angsuran yang bisa mencapai 30 tahun dengan melibatkan PT Taspen (Persero), bunga KPR-nya bisa lebih rendah dibandingkan bunga KPR komersial pada umumnya. Selain itu perlu juga dilakukan kajian bersama dengan BP Tapera mengenai skema untuk meringankan uang muka KPR bagi PNS, TNI, dan Polri ini.



"Skema Tapera ada dua yaitu bisa membantu uang muka debitur seringan mungkin dan bisa membantu perbankan dalam menetapkan suku bunga yang lebih rendah, karena nantinya tidak menggunakan dana APBN seperti fasilitas MBR," paparnya.



Walau masih dalam tahap kajian mengenai skema yang akan diimplementasikan dalam program tersebut, namun plafon yang diberikan bisa mencapai Rp1 miliar. Penggunaan kredit perumahannya pun bisa untuk landed maupun apartemen, yang nantinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan konsumen.



"Kita lihat banyak pegawai negeri yang golongan eselon satu dan dua banyak yang belum memiliki rumah," urainya.



Festival Kartini 2018



Di sisi lain, dalam peringatan Hari Kartini, BTN menyokong kegiatan festival Kartini yang diselenggarakan Pemkab Rembang. BTN mangajak peserta melakukan kegiatan BTN Tour de Rembang yang menempuh jarak lebih dari 40 km mulai dari Blora dan finish di Alun-Alun Kota Rembang. Pelaksanaan BTN Tour de Rembang tersebut juga untuk menggelorakan semangat Indonesia sebagai tuan rumah ASIAN Games.



"BTN Tour de Rembang ini merupakan yang pertama kali dilakukan, dalam rangka memperingati hari kelahiran RA Kartini yang jatuh pada 21 April, dimana Pahlawan nasional RA kartini dimakamkan di antara Blora dan Rembang. Jadi suasana olah raga dan sportivitas bisa terasa di daerah-daerah, termasuk yang kali ini kita selenggarakan di kota Rembang," ungkap Maryono.



Maryono menambahkan dalam kegiatan tersebut perseroan juga melakukan kegiatan sosial sebagai program Corporate Social Responsibility (CSR) BTN di Rembang dengan menggandeng Kemenristek Dikti menyerahkan bantuan perlengkapan 100 unit komputer di SMAN 1 Rembang.



"Ini tentunya diharapkan akan mendorong siswa melek IT dalam menyongsong masa depan atau zaman now," tegasnya.







(SAW)