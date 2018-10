Indonesia Buka Bantuan Internasional ke Korban Gempa Palu

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi kewenangan kepada institusi terkait untuk menerima bantuan tanggap bencana dari komunitas internasional.



Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong melalui media sosial Twitter yang dimilikinya @tomlembong, seperti dikutip Medcom.id, Senin, 1 Oktober 2018.

Last night, President @jokowi authorized us to accept international help for urgent disaster-response & relief. I’m helping coordinate help from private sectors from around the world. Pls message me at my social media accounts or email: tom@bkpm.go.id#PaluTsunami #PALUDONGGALA — Tom Lembong (@tomlembong) October 1, 2018

Please note: I’m only coordinating INTERNATIONAL PRIVATE SECTOR (corporates and investors), under Coordinating Minister @wiranto1947 National Task Force.

Gov2Gov will be coordinated by Ministry of Foreign Affairs @Kemlu_RI

Military2Military by National Army @Puspen_TNI etc. etc. https://t.co/epVwjFardD — Tom Lembong (@tomlembong) October 1, 2018

Thomas Lembong pun mengonfirmasi pernyataan dalam akun media sosialnya jika Indonesia membuka bantuan dari negara-negara lain."Yes. I can confirm, thanks... The documentation (InPres/Presidential Decree) is being prepared... Sincerely, Tom," ujar dia.Selain itu, Tom menambahkan bahwa BKPM hanya akan mengelola bantuan dari sektor swasta internasional seperti investor dan perusahaan-perusahaan.(AHL)