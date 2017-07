Kegiatan Dihentikan OJK, First Travel Tetap Berangkatkan Jemaahnya

Metrotvnews.com, Jakarta: Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menghentikan kegiatan usaha 11 entitas termasuk PT First Anugerah Karya Wisata/First Travel.

Ketua Satgas Waspada Investasi OJK, Tongam L. Tobing mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Agama terkait kewajiban First Travel kepada jamaahnya. Salah satunya adalah First Travel harus menghentikan penawaran perjalanan umroh promo yang saat ini sebesar Rp14,3juta.

"Meminta seluruh jamaah calon umroh tetap tenang dan memberikan kesempatan kepada manajemen First Travel untuk mengurus keberangkatan jamaah umroh," kata dia dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat 21 Juli 2017.

Menurut dia, First Travel telah membuat surat pernyataan yang berisi tentang, First Travel menghentikan pendaftaran jemaah umroh baru untuk program promo. Kedua First Travel akan memberangkatkan jemaah umroh setelah musim haji yaitu bulan November dan Desember 2017 masing-masing sebanyak 5.000 sampai 7.000 jemaah per bulan.

"Perusahaan ini akan menyampaikan timeline/jadwal keberangkatan jemaah umroh kepada Satgas Waspada Investasi selambat-lambatnya pada bulan September 2017. Untuk keberangkatan bulan Januari 2018 dan seterusnya, First Travel akan menyampaikan jadwal keberangkatan kepada Satgas Waspada Investasi pada bulan Oktober 2017," kata dia.

Selain itu, dalam hal terdapat permintaan pengembalian dana/refund dari peserta, pelaksanaannya dilakukan dalam waktu 30 sampai dengan 90 hari kerja.

Keempat First Travel segera menyampaikan data-data jemaah umroh yang masih menunggu keberangkatan kepada Satgas Waspada Investasi untuk pemantauan dan kepada Kementerian Agama dalam rangka pembinaan.





(FJR)