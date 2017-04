Stok Bulog Melimpah, Mentan Jamin Harga Beras Aman Jelang Lebaran

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menjamin harga beras aman menjelang Ramadan dan Lebaran 2017. Pasalnya, stok Bulog untuk wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah melimpah.



"Insya Allah hitungan kami masuk Lebaran 2,5 juta ton stok digudang, kalau stok ini kita jaga harga tidak akan mungkin naik," ujar Amran saat meninjau harga bahan pokok di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Kamis 12 April 2017.

Mentan Amran Sulaiman dan Mendag Enggartiasto Lukita. (Foto: MTVN/Desi)

Amran menuturkan, stok beras di DKI mencapai 34.000 ton. Sementara 50 gudang Bulog di Jawa Tengah dan Jawa Timur juga terisi penuh. Dengan begitu, Amran yakin harga beras tak akan naik."Gudang di Jakarta penuh, Jawa Barat dan Jawa Tengah 40-50 gudang, berasnya disimpan dilorong-lorong, penuh," tuturnya.Selain beras, menurut Amran, harga bawang merah juga cenderung turun, stoknya cukup. Pemerintah sepakat, Bulog sudah punya gudang kapasitas 1.000 ton sehingga target satu bulan ke depan stok itu sudah tersedia. Kemudian, disiapkan pula bawang merah 2.000 ton dan bawang putih 1.000 ton."Harganya di Tulung Agung Jateng Rp8.000 sehingga bawang ditahan di sana, saya minta bulog beli Rp15 ribu supaya petani untung, harga di pasar Rp25 ribu relatif baik stabil," tuturnya.Terkait daging sapi, Amran mengatakan stok daging sapi pemerintah mencapai 40 ribu ton. Pemerintah berencana menambah lagi stok tersebut sehingga mencapai 50 ribu ton. Sementara kebutuhan daging sapi untuk bulan Ramadan diperkirakan hanya 30 ribu ton."Stok daging saat ini sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan. Harganya maksimal Rp80 ribu per kg, bahkan ada yang jual Rp70 ribu hingga Rp75 ribu per kg, yang terpenting tidak boleh ada yang jual melebihi Rp80 ribu per kg," pungkas dia.(AHL)