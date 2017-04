Duet Mendag-Mentan Sidak di Tiga Pasar Tradisional

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita bersama Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak (sidak) di tiga pasar tradisional di Jakarta, Kamis 13 April 2017.



Duet menteri kabinet kerja ini untuk memastikan harga bahan pokok normal di pasaran. Keduanya memulai blusukan di Pasar Senen, Jakarta Pusat, pukul 07.00 WIB. Mereka langsung meninjau harga tiga komoditas bahan pokok.

Mentan dan Mendag saat sidak di pasar Rawamangun. (FOTO: MTVN/Desi)

Mentan dan Mendag meminta pedagang beras di Pasar Induk Cipinang menurunkan harga. (FOTO: MTVN/Desi)

Enggar dan Amran langsung menuju kios daging, gula pasir, dan minyak goreng. Enggar pun menemukan harga gula pasir masih berada di Rp13.000 per kilogram (kg), lebih tinggi Rp500 per kg dari yang dijual di ritel.Kemudian kedua menteri ini beranjak ke Pasar Rawamangun di Jakarta Timur. Enggar mendapati harga daging ayam Rp32.000 per ekor, lebih mahal Rp2.000 dari yang dijual diritel."Wah ini harganya Rp32.000 nih pak Amran," tutur dia.Sementara itu, di lokasi terakhir di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur keduanya cukup puas. Harga beras dijual murah Rp7.700 untuk jenis IR 64."Yang ini berapa pak yang (beras) Vietnam?" ujar Amran ke salah seorang pedagang beras."Ini Rp7.900 karena harga bersaing kita juga bisa murah pak," ujar Ayong (56) menjawab pertanyaan Amran.Amran pun meminta pedagang beras untuk kembali menurunkan harga. Sebab harga beras di lapangan jenis IR 64 sebesar Rp7.000. Jika tidak, dia mengancam akan menggelontorkan beras Bulog ke pasaran."Turunin lagi lah pak kalau nanti naik kita gelontorin lho," imbuh dia.Kepada Metrotvnews.com, pedagang beras itu mengaku siap menurunkan harga, asal pedagang lain juga kompak. "Tadi disuruh nurunin, ya nanti kalah saingan dia. Kalau bisa turunin kalau yang lain pada enggak mau gimana?" ucap Ayong.(AHL)