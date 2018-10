Pentingnya Manajemen Risiko Keuangan dalam Pembuatan Kebijakan

Jakarta: Peran manajemen risiko keuangan tak bisa dipandang sebelah mata dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Dengan memperhitungkan risiko, dapat membantu perusahaan membuat kebijakan yang tepat.



Namun, aspek ini bukan pekerjaan yang mudah. Meleset dalam memperhitungkan risiko akan berdampak buruk terhadap perusahaan secara keseluruhan.

Manajemen risiko keuangan penting dilakukan untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan mengendalikan risiko keuangan yang mungkin terjadi.



Tentunya, pada titik ini dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni agar perhitungan yang dibuat bisa mengatasi berbagai kendala.



Untuk bisa menjadi orang berkompeten di bidang manajemen risiko keuangan, Universitas Katolik Atma Jaya menjadi pilihan terbaik. Salah satu perguruan tinggi swasta terbesar di Indonesia itu memiliki program magister (S2) Ekonomi Terapan.



"Spesialisasi kami adalah Manajemen Risiko Keuangan," kata Kepala Prodi Magister Ekonomi Terapan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Atma Jaya Martin P.H Panggabean, saat ditemui Medcom.id, di Jakarta.



Martin menyebutkan, risiko dalam ekonomi terapan disajikan dalam bentuk angka, tidak hanya kata-kata. Dengan begitu, bisa ditentukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi berbagai kemungkinan yang terjadi.



"Risiko itu harus diukur. Kalau tidak diukur, dia hanya menjadi ancaman teori saja. Misal, kalau orang bilang kira-kira Donald Trump akan menyebabkan ekonomi Amerika defisit. Itu teori dan benar akan defisit. Tapi kalau ekonomi terapan akan mengatakan defisitnya berapa," ucapnya menjelaskan.



Bisa dibilang, manajemen risiko keuangan merupakan ilmu yang berharga dan dibutuhkan. Martin menyebutkan, satu-satunya program akademik tingkat magister di Indonesia yang menawarkan konsentrasi Financial Risk Management hanya di Universitas Katolik Atma Jaya.



Selain menjadi satu-satunya, metode pembelajaran yang diterapkan juga sudah berkembang. Saat ini, Prodi Magister Ekonomi Terapan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Atma Jaya sudah menerapkan Massive Open Online Course (MOOC).



Melalui konsep tersebut, mahasiswa lebih banyak praktik. Terori tidak terlalu ditonjolkan dalam perkuliahan.



"Misalnya, saya mengajar permodelan risiko. Itu saya isinya paper-paper orang, kemudian ayo coba hitung. Paper orang ngomong untung apa, ayo kita kerjakan, sehingga satu semester itu (praktik) semua," katanya.





Martin mengakui, metode tersebut memang tidak gampang. Walau demikian, dia meyakini jika metode pembelajaran tersebut akan menjadikan lulusan Prodi Magister Ekonomi Terapan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Atma Jaya sangat berkompeten.



"Walau mahasiswanya kelimpungan, memang iya. Tapi ini cara untuk mempersiapkan mereka berkembang. Larinya ke sana," kata Martin.



Martin menyebutkan, metode pembelajaran juga didukung kurikulum bertaraf internasional. Kurikulum yang dimaksud adalah program sertifikasi internasional Financial Risk Management (FRM).



"Kami benar-benar sifatnya practical oriented dan arah sertifikasinya internasional. Itu biasanya sudah siap untuk dipakai (siap kerja), bukan hanya untuk pajangan," ujarnya.



Selain berbagai keunggulan di atas, Prodi Magister Ekonomi Terapan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Atma Jaya juga dilengkapi tim pengajar yang berkompeten.



Tim Pengajar terdiri atas akademisi yang mempunyai kualifikasi akademik tinggi di bidang analisis kuantitatif, keuangan dan perbankan, serta risk management. Juga praktisi senior di bidang perbankan dan pasar modal.



Anda tertarik bergabung atau masih ingin menggali informasi tentang Prodi Magister Ekonomi Terapan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Atma Jaya?





