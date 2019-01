Lapangan Kerja Baru di Atas Target Pemerintah

Jakarta: Pemerintah berhasil membuka 10,34 juta lapangan kerja dalam kurun 2015 hingga 2018. Jika dirata-rata, setiap tahun tercipta 2,58 juta lapangan kerja baru bagi masyarakat. Angka itu melampaui target yang ditentukan pemerintah dengan memberikan kesempatan kerja kepada dua juta orang per tahun.



Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengungkapkan tahun ini target yang sama ditetapkan pemerintah. Pemerintah akan berusaha meneruskan tren itu pada 2019.

"Pemerintah terus upayakan penciptaan dua juta lapangan kerja baru setiap tahun. Tren ini sudah baik dan akan dilanjutkan," ujar Hanif di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa, 8 Januari 2019.



Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada Agustus 2018, jumlah penduduk yang bekerja tercatat sebanyak 124,01 juta orang, bertambah 2,99 juta orang dari Agustus 2017. Di sisi lain, dalam setahun terakhir, pengangguran berkurang 40 ribu orang, sejalan dengan TPT yang turun menjadi 5,34 persen pada Agustus 2018.



Namun akankah ini berarti bahwa generasi muda tak risau terhadap masa depannya? Mengenai hal ini Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menjelaskan isu tenaga kerja akan menjadi perhatian generasi milenial dalam belakangan ini.



"Pertama pasti khawatir soal lapangan kerja. Kita lihatnya dari mana? Misal dari job fair pukul setengah 5 pagi sudah antre," kata Bhima.



Menurut Bhima, fenomena mencari lapangan kerja masih akan menghantui generasi milenial. Banyak faktor yang mempengaruhi, seperti kesulitan mengikuti seleksi pekerjaan lantaran saingan terlalu banyak meski lowongan kerja selalu ada.



"Ada permasalahan yang serius di lapangan kerja walaupun diklaim pengangguran kita tiap tahun mengalami penurunan," pungkas Bhima.





(SAW)