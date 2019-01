Ekspedisi Kapal Dagang Aceh Tiba di Port Blair India

Jakarta: Ekspedisi pionir kapal dagang dari Aceh tiba di Port Blair, Kepulauan Andaman dan Nicobar, India, yang mengangkut berbagai contoh produk dari Kota Serambi Mekah tersebut. Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk India menyebutkan kapal dagang tiba di Port Blair Kamis, 3 Januari 2019.



Ekspedisi kapal yang diluncurkan dari Pelabuhan Malahayati, Aceh Besar pada 29 Desember 2018 ini mengangkut berbagai contoh produk dari Aceh untuk dipamerkan di Kota Port Blair mulai dari kopi, sayur mayur, rempah-rempah, minyak nabati, furnitur hingga semen dan pasir.

Wakil Kepala Perwakilan KBRI New Delhi Fientje M Suebu, bersama perwakilan Pemerintah Kepulauan Andaman dan Nicobar, serta Andaman Chamber of Commerce & Industry (ACCI), hadir menyambut kedatangan misi ekspedisi di Pelabuhan Port Blair.



Tim ekspedisi terdiri atas satu nakhoda dan enam anak buah kapal (ABK) yang berlayar dari Aceh dengan menggunakan KM Aceh Milenium.



Ekspedisi dagang melalui jalur maritim ini merupakan salah satu bentuk tindak lanjut penguatan konektivitas antara Sumatera dan Andaman, sebagaimana yang telah disepakati Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri India pada Mei 2018.



Dengan penguatan konektivitas antarkedua wilayah, hubungan perdagangan, pariwisata, dan people to people contact diharapkan akan semakin meningkat dan menguntungkan bagi kedua belah pihak.









