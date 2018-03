Berinvestasi dengan The Power of Rp5.000"" />

MENABUNG memang menjadi suatu hal yang penting. Namun berinvestasi dipercaya sebagai salah satu cara untuk menyisihkan pendapatan agar bisa dimanfaatkan di masa mendatang. Investasi dalam bentuk emas atau logam mulia masih menjadi instrumen favorit. Prosesnya yang mudah, harganya yang cenderung terus naik, dan tahan krisis ekonomi membuat emas banyak dilirik.



Tidak perlu khawatir jika harga investasi itu tinggi, yang membuat Anda akan susah untuk memulainya. Karena untuk mulai menabung emas tidak harus mengeluarkan biaya yang besar lho. Anda bisa berinvestasi emas dengan sistem cicilan yang besaran cicilan per bulannya dimulai dari kisaran Rp150 ribu per bulan atau Rp5.000 per hari. Berikut caranya agar Anda bisa mulai berinvestasi emas! Disimak ya.

1. Lakukan Survei

Sebaiknya sebelum Anda mulai terjun dalam investasi emas, ada baiknya lakukan pengecekan dulu terhadap harga emas di pasaran. Anda bisa mengeceknya di internet dengan mengunjungi situs resmi, atau Anda juga bisa melakukan pengecekan via online atau melalui aplikasi digital. Untuk mengecek harga secara konvensional, Anda bisa datang langsung ke kantor Antam atau Pegadaian atau juga toko emas terpercaya.



2. Sesuaikan Budget

Tidak perlu khawatir dengan harga tinggi, dalam investasi Anda bisa menentukan dulu berapa budget yang bisa Anda pergunakan untuk investasi emas, dan investasi emas yang bagaimana yang bisa Anda lakoni. Umumnya, emas yang ada di Pegadaian tersedia dalam berbagai pilihan beratnya mulai dari 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, dan 250 gram, bahkan ada yang mencapai 1 kg.



3. Siapkan DP

Biasanya setelah Anda telah deal dan telah melakukan pembukaan tabungan dan pengisian formulir aplikasi untuk program investasi emas, pihak Pegadaian akan meminta Anda untuk membayar DP yang besarannya akan disesuaikan dengan lembaga yang bersangkutan. DP ini akan dibayarkan dengan nominal minimal Rp5.000 saja.



Ketika Anda sudah memutuskan untuk menabung emas, maka pastikan Anda menyicil uangnya secara rutin dan jangan sampai telat, ya. Jika Anda sampai melewati batas waktu yang ditentukan untuk menyicil tabungan, beberapa lembaga memberlakukan denda atau bahkan emas yang Anda investasikan akan dilelang. Nantinya uang hasil lelang itu akan dipotong dua persen, serta dibebankan denda kepada pihak nasabah yang mengalami keterlambatan dalam membayar cicilan. Setelah itu nasabah akan menerima selisih dari harga emas tersebut. Maka Anda akan mengalami kerugian. Semoga bermanfaat.



