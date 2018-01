Bulog Gelontorkan 6.000 Ton Beras Medium

Medan: Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Utara menggelontorkan sekitar 6.000 ton beras medium untuk mengendalikan harga bahan utama kebutuhan pokok tersebut yang sempat naik.



"Beras dengan total sekitar 6.000 ton itu sudah digelontorkan sejak beberapa pekan lalu baik di pasar tradisional secara langsung atau melalui distributor," kata Kepala Bulog Sumut Benhur Ngkaimi dikutip dari Antara, Kamis, 18 Januari 2018.

Beras medium itu dijual dengan harga ecera tertinggi (HET) sebesar Rp9.850 per kg, lebih murah Rp1.000 dari penetapan sebelumnya yang sebesar Rp9.950 per kg.



"Bulog akan terus menggelontorkan beras medium sampai harga kembali normal di kisaran Rpo9.500 per kg dari saat ini yang masih di kisaran Rp10.000 per kg," kata Benhur.



Pantauan di pasar, kata dia, harga beras medium mulai turun dampak Operasi Pasar Bulog dan semakin banyak dan lancarnya pasokan beras.



Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sumut, Arief Budi Santoso menyebutkan, pengendalian harga beras memang sangat penting untuk mengendalikan besaran inflasi.



Di Sumut sebenarnya kenaikan harga beras tidak terlalu besar, tetapi karena beberapa barang mulai turun, namun beras belum, maka OP dinilai merupakan langkah penting yang harus dilakukan.



"TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) Sumut sejak awal 2018 berupaya menjaga kestabilan harga untuk bisa tercapainya target inflasi 2018 yang sebesar 3,5 plus minus satu persen," ujarnya.







(SAW)