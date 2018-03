Strategi Bank DBS Indonesia Dekati Generasi Milenial

Jakarta: PT Bank DBS Indonesia memiliki cara tersendiri untuk mengandeng target milenial (anak muda) dengan meluncurkan platform komunitas berbasis digital live more society. Terbosan tersebut dipercaya dapat menghadirkan makna lebih perihal aktivitas keuangan.



Executive Director Head of Group Startegic Marketing and Communications Bank DBS Indonesia Mona Monika menjelaskan industri perbankan sangat berfokus terhadap keuangan dan kegiatan perbankan, sehingga seringkali tidak bisa mendekatkan nasabahnya secara human interest.

"Melalui platform komunitas live more society dapat memberikan pengalaman perbankan mudah dan nyaman," ujar Mona, saat ditemui di Lucy In The Sky, Jakarta, Kamis, 22 Maret 2018.



Selain itu, platform tersebut mencoba memberikan inspirasi pada anak muda sesuai dengan minat yang terbagi menjadi empat pilar beserta inspiratornya, yaitu pertama, Live Smart yang meliputi minat dan inspirasi tentang inovasi, bisnis, ekonomi, kewirausahaan (entrepreneurship), pengembangan usaha dan finansial, serta akan dibimbing oleh Young Indonesia Inspirator Kevin Hendrawan.



Kedua, Live Awesome yang meliputi minat dan inspirasi gaya hidup seputar traveling, kuliner, dan fotografi, serta akan dibimbing oleh Marshall Sastra pembawa Acara My Trip My Adventure.Ketiga Live Kind yang meliputi minat dan inspirasi seputar isu dan aksi sosial, lingkungan hidup, aksi relawan (volunteering) dan kegiatan amal (charity), serta akan dibimbing oleh Jenny Jusuf Inspirator Screenwriter (Critical Eleven, Filosofi Kopi, dan Cek Toko Sebelah).



Terakhir adalah Live Well yang meliputi minat dan inspirasi tentang kesehatan fisik, kebugaran jasmani dan rohani, serta akan dibimbing oleh Bayu Saptaji Indonesian Futsal Player.



Dengan adanya pilar-pilar tersebut, diharapkan dapat menjangkau target peserta yang lebih luas, sehingga banyak anak muda yang dapat saling berbagi dan memperkaya informasi.



Dalam peluncuran platform tersebut hadir pula pembicara-pembicara yang seperti dari Dicoding Indonesia Narendra Wicaksono, IndoSweatCamp Kris Wahyudi, Pechakucha Jakarta Ridzki Noviansyah, dan Akademi Berbagi Dian Adi Prasetyo.





(SAW)