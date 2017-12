Daging Sapi di Singkawang Tembus Rp125/Kg

Pontianak: Jelang pergantian tahun harga daging sapi di Kota Singkawang tembus sampai Rp125 ribu per kilogram (kg).



"Sebelumnya masih seharga Rp120 ribu tapi sekarang naik menjadi Rp125 ribu per kg," kata Kasi Distribusi Barang dan Perdagangan Luar Negeri, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Singkawang, Helmi Aswandi dikutip dari Antara, Minggu, 31 Desember 2017.

Dia juga menjelaskan bahwa harga cabe rawit juga saat ini telah mengalami kenaikan, dari Rp48 ribu-Rp50 ribu per kg naik menjadi Rp65 ribu-Rp70 ribu per kg.



Tingginya harga cabai rawit disebabkan stok cabai rawit hanya mengandalkan dari Singkawang, sedangkan dari Pulau Jawa sampai saat ini masih belum datang. Sehingga menyebabkan stok cabai rawit semakin berkurang, sedangkan permintaan meningkat.



Tak hanya dua komoditi tersebut, lanjutnya, harga ayam potong juga menurutnya masih relatif tinggi, yakni sekitar Rp40 ribu per kg.



"Sebelumnya dijual Rp35 ribu-Rp38 ribu per kg. Tapi sekarang sudah naik menjadi Rp40 ribu per kg," ujarnya.



Untuk telur ayam, saat ini juga mengalami kenaikan seharga Rp22 ribu per kg. Sementara ikan tongkol hitam seharga Rp35 ribu per kg, udang putih Rp60 ribu per kg, dan ikan gembong Rp30 ribu per kg.



"Untuk ikan ini kenaikan terjadi dikarenakan cuaca ekstrim sekarang ini," pungkas dia.







(SAW)