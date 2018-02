BTN Raup DPK Ritel Rp7,6 Miliar

Jakarta: PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) telah meraih pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 20,45 persen di atas rata-rata industri perbankan pada 2017 lalu yang hanya mencapai 9,80 persen.



BTN pun kembali tancap gas mengawali triwulan pertama 2018 dengan menggelar roadshow untuk meraup dana ritel lewat Program Super Untung Jaman Now, setelah sebelumnya meraup DPK ritel sebesar Rp7,6 miliar dari program ini.

"Dengan roadshow, kami bisa berinteraksi langsung nasabah potensial untuk bergabung dengan program ini," kata Direktur BTN Budi Satria dalam siaran persnya, di Jakarta, Minggu, 18 Februari 2018.



Menurut dia Super Untung Jaman Now merupakan salah satu strategi BTN memupuk DPK Ritel, yang mencatatkan pertumbuhan yang signifikan di awal tahun ini. Sebagai catatan, dengan jumlah penabung mencapai sekitar 7,5 juta nasabah, DPK Ritel BTN yang terdiri dari produk Tabungan BTN Batara, Tabungan BTN Prima, Tabungan BTN e’BataraPos, dan Deposito ritel per 14 Februari 2018, tumbuh sekitar 30 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp51,38 triliun.



Sementara, khusus untuk program Super Untung Jaman Now, BTN telah menggaet 872 rekening jauh dari target yang dipatok pada awalpeluncuran program pada bulan Desember 2017 lalu sebesar 500 rekening. Seiring dengan penambahan jumlah rekening, jumlah tabungan Batara yang diraup mencapai Rp1,2 triliun.



"Dengan pencapaian yang cukup baik ini, kami optimistis bisa mengejar target pertumbuhan DPK 2018 sebesar 19-22 persen," tambahnya.



Sedangkan khusus di Semarang, Jawa Tengah jumlah DPK yang dimiliki per 14 Februari 2018 mencapai sekitar Rp2,2 triliun atau tumbuh sekitar 91 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu Adapun saat ini jumlah penabung DPK ritel di Kota Jamu tersebut mencapai 404.528 rekening.



Serta di Balikpapan, pertumbuhan saldo DPK ritel mencapai sekitar 29 persen atau menyentuh sekitar Rp418,3 miliar per 14 Februari 2018 dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dengan jumlah rekening mencapai 49.349 akun.



"Kedua kota tersebut berpotensi memberikan tambahan DPK ke BTN karena memiliki pertumbuhan ekonomi yang positif dan demografi masyarakat yang sesuai dengan program ini, yaitu nasabah yang memiliki nilai dana yang besar namun menyukai barang kekinian sebagai bentukapresiasi selain bunga tabungan tentunya," kata Budi.



Sekadar informasi setelah menggelar roadshow di Jakarta, Bekasi, Serpong dan Surabaya, BTN mengadakan aktivasi Program Super Untung Jaman Now di Paragon Mall, Semarang dan E Walk Mall Balikpapan, serta rencananya akan digelar di Medan. Nasabah menbuka Tabungan BTN Batara dan melakukan penempatan dana dalam jangka waktu tertentu dengan nominal sesuai dengan jenis hadiah yang diinginkan. Jangka waktu bisa dipilih mulai dari 6-60 bulan. Adapun, program ini berlaku hingga Maret 2018.





