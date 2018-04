Indonesia - AS Perkuat Hubungan Dagang

Jakarta: Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indonesia berusaha untuk memperkuat hubungan dagang dengan Amerika Serikat (AS). Namun demikian, pembahasan tersebut dibahas secara tertutup.



Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menjelaskan transaksi perdagangan Indonesia dengan AS sedang meningkat. Salah satunya dalam industri penerbangan Indonesia yang mengimpor pesawat dari AS dalam jumlah banyak.

"Industri penerbangan kita, Lion Air, melakukan penandatanganan MoU pesawat jenis Boeing," ujar Enggar di Gedung Kemendag, Jakarta, Rabu, 18 April 2018.



Ia menilai Amerika akan melihat lebih lanjut potensi perdagangan Indonesia sehingga dapat digunakan di Negara Paman Sam. Hal ini akan menciptakan hubungan timbal balik untuk meningkatkan perdagangan dan investasi.



"Amerika akan melihat sumber perdagangan lain untuk dibawa ke sana (AS). Kita juga akan melihat sumber dari Amerika," jelas dia.



Sementara itu, Duta Besar AS untuk Indonesia Joseph R Donovan Jr berharap kedua negara dapat meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi.



"Kami menyepakati hubungan yang bebas, adil, dan saling menguntungkan, serta sepakat dengan hubungan terbuka dan kompetitif," ujarnya saat melakukan media briefing di Gedung Kemendag.



Pihaknya juga menantikan acara Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) yang diselanggarakan Mei tahun ini. "Kita juga menunggu diselenggarakannya TIFA pada Mei di Jakarta," pungkasnya.



Adapun lima poin yang dapat menudukung tumbuhnya perdagangan dan investasi Indonesia dan AS, sehinga Indonesia tidak masuk dalam 16 negara penyumbang defisit ke Amerika adalah fair trade, free trade, reciprocal, openness, serta competitiveness.







(SAW)