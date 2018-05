Importir Berharap Pemerintah Punya Stok Daging Nasional

Bekasi: Importir daging mengusulkan agar pemerintah memiliki stok kebutuhan daging nasional, seperti beras, untuk menjaga kestabilan harga dan jaminan ketersediaan pasukan bagi masyarakat.



"Layaknya beras, daging juga perlu ada stok nasionalnya supaya harga tidak melambung saat permintaan tinggi tidak sebanding ketersediaan pasokan," kata Direktur Utama PT Suri Nusantara Jaya Dimas Wibowo di Bekasi dikutip dari Antara, Minggu, 13 Mei 2018.

Salah satu perusahaan yang mengimpor berbagai kebutuhan daging nasional tersebut meninjau ulang peristiwa melambungnya harga daging hingga Rp170 ribu per kilogram (kg) sekitar lima tahun lalu.



"Kala itu pemerintah memberlakukan pembatasan kuota daging impor, padahal stok daging lokal tidak sebanding dengan permintaan konsumen. Akibatnya, harga melambung sangat tinggi," katanya.



Meskipun saat ini kebijakan pembatasan kuota daging impor tidak lagi diberlakukan, menurut Dimas, pemerintah perlu mempertimbangkan usulan menyiapkan stok daging nasional layaknya beras.



"Itu bisa menjadi solusi jangka panjang sebagai upaya menjaga kestabilan harga daging sepanjang tahun. Jadi meskipun permintaan kerap naik pada momen-momen tertentu, harga bisa tetap stabil dikarenakan stoknya terjamin," ucapnya.



Salah satu momen yang berpotensi melambungkan harga daging ialah saat-saat menjelang Ramadan juga Idulfitri. "Pada saat-saat itu, permintaan konsumen bisa melonjak hingga tiga kali lipat," ucapnya.



PT Suri Nusantara Jaya yang mengimpor daging dari Australia, Amerika, Selandia Baru, dan India itu sudah mempersiapkan diri menyiapkan stok yang dijamin mencukupi hingga Idul Fitri nanti.



"Dengan ketersediaan stok yang memadai, kami beritikad tidak menaikkan harga meski permintaan naik. Harga Rp75 ribu-Rp90 ribu per kilogram akan dipertahankan," ucapnya.





(SAW)