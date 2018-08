Indonesia Tawarkan Produk CPO untuk Imbal Beli Pesawat Sukhoi

Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan menawarkan produk minyak kelapa sawit (CPO) untuk imbal beli pesawat sukhoi dengan Rusia. Indonesia akan membeli 11 pesawat Sukhoi SU-35 buatan Rusia dengan menggunakan beberapa skema pembayaran ke negara tersebut.



Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan mengatakan Indonesia akan menawarkan beberapa komoditas sebagai pembayaran. Selain itu, Indonesia akan menawarkan investasi pembangunan fasilitas perawatan dan perbaikan (MRO) pesawat tempur.

"Indonesia dan Rusia sedang melakukan pembahasan melalui working grup, terkait komoditinya apa, mekanismenya, itu sedang dibahas dan sedang ada working grup untuk menangani hal itu," kata dia di Kantor Kemendag, Jalan MI Ridwan Rais, Jakarta Pusat, Senin, 13 Agustus 2018.



Dirinya menambahkan, 11 sukhoi yang akan dibeli Indonesia senilai USD1,14 miliar. Rencananya 50 persen dari pembayaran itu akan dilakukan dalam bentuk pembelian komoditas oleh Rusia, 35 persen berupa investasi MRO, dan sisanya akan dibayarkan secara tunai.



"Salah satu komoditas yang menarik bagi Rusia adalah karet. Kita tawarkan adalah komoditi yang bernilai tambah, misalnya tekstil, CPO. Kita masih terus komunikasi, sejauh ini enggak ada masalah untuk perundingan dengan mereka," jelas dia.



Sementara itu, dirinya menyebut tak ada ancaman dari Amerika Serikat (AS) karena Indonesia membeli sukhoi dari Rusia. Menurut Oke, perundingan dengan Rusia bukan bentuk diplomasi karena adanya potensi ancaman perdagangan dengan AS.









(SAW)