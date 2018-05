Darmin Minta Bulog Turunkan Harga Beras Operasi Pasar

Jakarta: Menko Perekonomian Darmin Nasution meminta Perum Bulog untuk lebih aktif melakukan operasi pasar. Selama ini operasi pasar yang dilakukan Bulog dinilai masih kurang untuk menurunkan harga beras.



"Ya memang operasi pasar sudah dijalankan walaupun setelah evaluasi masih kurang banyak," kata Darmin di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis, 24 Mei 2018.

Selain itu, mantan Gubernur Bank Indonesia ini juga meminta Bulog agar bisa menurunkan harga beras hasil operasi pasar secepatnya. Sebab, harga beras operasi pasar saat ini masih tinggi.



"Kalau mau menurunkan harga lebih jauh selain operasi pasar diperbesar kita perlu menurunkan juga harga penjualan kita di operasi pasar itu sehingga harganya bisa turun," tutur dia.



Sebagai gambaran, di Surakarta beras operasi pasar yang dikemas dalam ukuran lima kg dibanderol dengan harga Rp8.550 per kg dan dijual oleh pedagang ke pembeli dengan harga Rp8.950 per kg. Harga penjualan di tingkat penjual diklaim mengalami penurunan dari sebelumnya dijual dengan harga Rp9.000 per kg.





