Pemerintah Bakal Tutup Fintech yang Sebarkan Data Pelanggan

Jakarta: Perusahaan financial technology (fintech) dilarang menyebarkan data pelanggan. Jika menyebarkannya, pemerintah akan bertindak tegas dengan memblokir perusahaan tersebut.

Hal itu dikatakan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara sekaligus menanggapi kasus perusahaan fintech berbasis online Rupiah Plus yang mencuat beberapa waktu lalu.



Rudiantara menjelaskan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas bisnis keuangan dan perbankan akan memberitahu pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika jika ada pelanggaran. Ketika hal itu terjadi, Kementerian Informasi dan Komunikasi akan akan memblokir aksesnya.

"Kalau misalnya di peraturan keuangan lembaga perbankan sebetulnya tidak boleh dilakukan itu. Yang bisa dilakukan penindandakan itu dari sisi OJK. Kalau OJK bilang pelanggaran dan harus dimatikan saya akan matikan artinya akan saya blok," jelas Rudi di gedung Bank Indonesia, Jakarta, Minggu, 29 Juli 2018.



Ia menjelaskan, penyebaran data nasabah adalah pelanggaran. Menurutnya, itu telah melanggar kode etik sebab memberi tahu privasi orang kepada orang lain.



"Tapi kalau datanya disebarkan itu masuknya ke etika itu masalah bisnis. Kalau misalnya di peraturan keuangan lembaga perbankan sebetulnya tidak boleh dilakukan itu," kata Rudi.



Seperti diketahui, kasus Rupiah Plus dinilai merugikan konsumen. Rupiah Plus menagih pembayaran kredit dengan menyalahgunakan daftar nomor kontak di ponsel si nasabah. Padahal, orang yang dihubungi tidak tahu menahu soal pinjaman tersebut.



Hal itu bukan hanya melanggar perlindungan konsumen, tetapi juga menganggu privasi orang lain yang tidak terkait pinjaman tersebut. Maka akan membuka kemungkinan, tindakan ini melanggar undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) padal 26 tentang data pribadi. Rupiah Plus merupakan salah satu aplikasi layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi dan calon peminjam dapat mengajukan pinjaman tanpa agunan.





