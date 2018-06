Go-Jek Rogoh USD500 Juta untuk Ekspansi di Asia Tenggara

Jakarta: Perusahaan penyedia jasa transporasi daring, PT Go-Jek Indonesia, menyiapkan dana mencapai USD500 juta atau setara Rp7,1 triliun untuk kebutuhan ekspansi internasionalnya. Langkah Go-Jek ini sejalan dengan strategi perusahaan untuk melebarkan sayapnya di Asia Tenggara.



Ekspansi internasional ini dilakukan dengan perencanaan berbulan-bulan setelah ronde penggalangan investasi Go-Jek terakhir yang membawa investasi dari investor prestisius seperti Astra International, Warburg Pincus, KKR, Meituan, Tencent, Google, Temasek, dan lainnya.

Sebagai langkah awal pengembangan bisnis, Go-Jek mengumumkan peluncuran dua perusahaan yang didirikan secara lokal di Vietnam dan Thailand. Di Vietnam, Go-Jek akan menggunakan merk Go-Viet sedangkan GET akan menjadi merk yang diperkenalkan di Thailand.



"Mereka memang menggunakan merk yang berbeda, namun mereka tetap beroperasi sejalan dengan nilai-nilai yang telah berhasil menjadikan Go-Jek pemimpin pasar di Indonesia," kata CEO and Founder Go-Jek Nadiem Makarim dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu, 27 Juni 2018.



Go-Viet akan memasuki tahap beta testing di Juli yang akan melibatkan sejumlah pengemudi dan konsumen, sebelum diluncurkan secara penuh dalam beberapa bulan mendatang. Sementara GET akan diluncurkan segera setelahnya seiring dengan konsultasi yang saat ini sedang berjalan.



"Strategi kami adalah mengkombinasikan teknologi kelas dunia yang telah dikembangkan Go-Jek, dengan keahlian, pengalaman serta pengetahuan pasar yang mendalam yang dimiliki tim lokal, untuk menciptakan bisnis yang benar-benar memahami kebutuhan konsumen," jelas Nadiem.



Nguyen Vu Duc selaku CEO sekaligus Co-founder Go-Viet mengaku bahwa Go-Jek memiliki visi yang sama, yaitu menghadirkan dampak positif bagi masyarakat dengan dukungan ekosistem yang terdiri dari 18 jenis layanan berbeda yang dianggap ideal bagi negaranya.



Sementara Pinya Nittayakasetwat sebagai CEO sekaligus Co-Founder GET mengatakan, keberhasilan Go-Jek sebagai perusahaan unicorn pertama di Indonesia membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi sebagai sebuah solusi yang di Indonesia juga bisa diterapkan di negaranya.





