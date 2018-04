Bulog Sulteng Kembali Laksanakan Operasi Pasar

Palu: Bulog Sulawesi Tengah (Sulteng) dalam sepekan ini kembali melaksanakan operasi pasar khusus beras untuk menjaga kestabilan harga pangan di pasaran setempat. Khusus pelaksanaan operasi pasar di Palu, Ibu Kota Provinsi Sulteng, dipusatkan di dua pasar yakni Pasar Induk Tradisional (PIT) Masomba dan PIT Manonda.



"Kegiatan tersebut dilakukan Bulog di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Sulteng," kata Kepala Pengadaan dan OPP Perum Bulog Sulteng Bahar Haruna, seperti dikutip dari Antara, di Palu, Kamis, 26 April 2018.

Dalam kegiatan stabilisasi harga pangan tersebut, Bulog bekerja sama dengan para pengecer di pasar untuk menjual beras sesuai standar harga pemerintah. Pemerintah pusat menetapkan standar Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium Rp9.450 per kg dan beras premium (beras dengan kualitas terbaik) Rp12.800 per kg.



Namun, kata dia, Bulog Sulteng menjual beras medium berkisar Rp8.500 per kg yang berarti masih jauh di bawah HET yang ditetapkan pemerintah pusat. Operasi pasar dilakukan Bulog semata-mata guna mengamankan harga menghadapi bulan puasa dan Lebaran.



"Meski saat ini sedang berlangsung panen raya di sejumlah daerah di Sulteng," kata Bahar.



Menurut dia, Bulog selaku BUMN yang mendapat penugasan pemerintah untuk 11 komoditas pangan terus berupaya untuk menjaga stabilisasi harga di tingkat pengecer. Dan selama ini, kata dia, harga pangan di seluruh wilayah Sulteng cukup stabil dan terkendali.



"Harga beras di pasaran saat ini berkisar Rp9.000 sampai 12.500 per kg sesuai jenis dan kualitasnya," pungkasnya.









(ABD)