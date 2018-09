Bulog Pastikan Stok Beras Cukup hingga Juni 2019

Jakarta: Perum Bulog memastikan cadangan impor beras masih cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional hingga Juni 2019. Saat ini, ada sebanyak 2,4 juta ton stok beras yang ada di gudang Bulog.



Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengaku ketersediaan beras akan bertambah seiring kontrak impor beras yang masih berlanjut. Masih ada sekitar 400 ribu ton beras yang akan masuk ke Indonesia.

"Jadi 2,8 juta ton dikurangi untuk beras sejahtera (rastra), kemudian ditambah 400 ribu ton sampai Desember," ujar Buwas, sapaannya, di Kantor Perum Bulog, Jakarta, Rabu, 19 September 2018.



Menurut Buwas, kontrak impor baru tak diperlukan saat ini. Pasalnya, stok beras aman hingga pertengahan tahun depan. "Untuk kebutuhan sampai Juni 2019, aman," tegasnya.



Secara hitungan kasar, jelas Buwas, stok hingga akhir 2018 mencapai 3 juta ton. Semenatara serapannya sebanyak 4 ribu ton per hari.



"Stok kita sampai akhir Desember hampir 3 juta dengan hitungan serapan 4 ribu per hari, kalau masa panen bisa 10 ribu sampai 15 ribu per hari serapan. Sampai Juni 2019 tidak diperlukan impor," ungkap dia.









(HUS)