Angka Kemiskinan Terendah Sejak Orde Baru

Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyebut angka kemiskinan pada Maret 2018 sebesar 9,82 persen atau 25,9 juta jiwa merupakan yang paling rendah sejak masa orde baru.



Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya mencatat angka kemiskinan pada Maret 2018 turun sebesar 1,82 juta jiwa atau 0,82 persen dibandingkan Maret 2017. Jumlahnya juga berkurang sebesar 633,2 ribu dibandingkan September 2017 sebesar 26,58 juta orang.

"Penurunan ini diharapkan terus terjadi hingga mencapai target Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebesar 8,5-9,5 persen pada 2019," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam diskusi di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 19 Juli 2018.





Sumber: Bappenas



Dirinya menambahkan, jika dibandingkan dengan pengukuran kemiskinan pada Garis Kemiskinan Nasional (GKN) pada Maret 2018 semakin mendekati Garis Kemiskinan Internasional. Hal ini sebagaimana yang digunakan oleh Bank Dunia untuk mengukur perbandingan kemiskinan antarnegara.



Untuk membandingkan angka kemiskinan antarkelompok negara, Bank Dunia menggunakan estimasi konsumsi yang dikonversi ke dalam dolar Amerika Serikat (USD) Purchasing Power Parity (PPP) atau paritas daya beli. Ukuran ini bukan menggunakan perhitungan nilai tukar USD.





Sumber: Bappenas



"Untuk negara lower middle income, Bank Dunia menetapkan dua set batasan kemiskinan internasional yaitu 1,90 USD PPP sebagai batas extreme poverty dan 3,20 USD PPP sebagai batas poverty. Angka konversi PPP menunjukkan banyaknya rupiah yang dikeluarkan untuk membeli sejumlah kebutuhan barang dan jasa dengan jumlah yang sama, dibandingkan dengan barang dan jasa yang dapat dibeli dengan harga USD1," jelas dia.



Mengacu pada perhitungan tersebut, posisi GKN Indonesia pada Maret 2017 senilai Rp374,478 per kapita per bulan atau setara 2,34 USD PPP per hari, sementara posisi GKN Indonesia pada Maret 2018 adalah Rp401,220 per kapita per bulan setara 2,50 USD PPP per hari.









(AHL)