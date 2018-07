J Trust Bank Beri Pinjaman Rp100 Miliar ke Andalan Finance

Jakarta: PT Bank J Trust Indonesia Tbk (J Trust Bank) memberikan fasilitas kredit kepada PT Andalan Finance Indonesia (Andalan Finance) senilai Rp100 miliar. Kerja sama ini merupakan untuk kedelapan kalinya antara Andalan Finance dengan J Trust Bank.



Kerja sama ini ditandatangani ol?eh President Director Andalan Finance Frans F. Rundengan dengan Head of Business Linkage Division J Trust Bank Antonius Herdaru. Frans mengatakan, kerja sama ini merupakan bukti terjalinnya hubungan baik serta kepercayaan perbankan kepada Andalan Finance.



"Pada 2018 Andalan Finance memproyeksikan target penyaluran pembiayaan mencapai Rp4,8 triliun atau tumbuh sebesar delapan persen dibanding penyaluran pembiayaan di 2017," kata dia dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa, 24 Juli 2018.



Sementara itu, Antonius menambahkan, reputasi Andalan melatarbelakangi J Trust Bank untuk memberikan dukungan pendanaan. Sebelumnya, J Trust Bank juga telah memberikan kucuran kredit kepada Andalan Finance dengan total sebesar Rp1 triliun.



Dalam segi pendanaan, Andalan telah bekerja sama dengan berbagai mitra perbankan untuk mendukung modal kerja perusahaan. Selain modal sendiri, portofolio sumber pendanaan lebih banyak dari pinjaman bank, baik kerja sama bilateral maupun kredit sindikasi dengan bank dalam dan luar negeri.



Hingga Juni 2018, Andalan telah membukukan volume pembiayaan baru sebesar Rp2,7 triliun atau telah mencapai 56 persen dari target tahun ini. Andalan juga akan memperoleh pendanaan Medium Term Notes (MTN) mencapai Rp1 triliun tahun ini serta tambahan fasilitas kredit dari perbankan.



Kerja sama fasilitas kredit dengan J Trust Bank ini akan turut memperkuat sejumlah upaya PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk (CARS) untuk dapat memaksimalkan pertumbuhan berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan.



Pertumbuhan berkelanjutan ini di antaranya tercermin dari pertumbuhan laba bersih 35 persen di kuartal I-2018 dan konsistensi pembagian dividen, yang pada Juni 2018 telah dilakukan pembayaran dividen Rp40 per lembar saham.

(SAW)