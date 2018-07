Go-Jek Tambah Jumlah Go-Food Festival Jadi 60 Titik

PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Go-Jek) berencana memperbesar kegiatan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Langkah itu dilakukan dengan menambah jumlah Go-Food Festival dari 15 titik menjadi 60 titik hingga akhir 2018.Chief Commercial Expansion Go-Jek Catherine Hindra Sutjahyo menjelaskan Go-Food Festival adalah kegiatan yang dibuat Go-Jek untuk membina UMKM-UMKM yang ingin berkembang. Saat ini, ada 250 ribu UMKM yang sudah tercatat dan tergabung menjadi mitra Go-Jek.

Para UMKM atau mitra yang mau melakukan ekspansi tinggal datang dan mendaftar. Sementara pihak Go-Jek yang akan menyediakan tempat dan peralatannya. Go-Food Festival adalah wadah ekspansi mitra gojek dengan anggaran minim.



"Kalau Go-Food Festival itu enam bulan terakhir itu 15 titik. Mudah-mudahan sampai akhir tahun estimasi kita (menambah) 50-60 titik," kata Catherine, saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Sabtu, 21 Juli 2018.



Catherina menyebutkan sebanyak 15 titik Go-Food Festival yang ada sekarang sudah tersebar di berbagai daerah seperti Jabodetabek, Surabaya, Medan, Bandung, Makassar, dan Palembang. Akhir tahun nanti, Go-Jek akan menambah Go-Food Festival di 15 daerah.



"Estimasi akan 14-15 kota," sebut dia.



Ditanya mengenai perkembangan ekspansi Go-Jek ke negara Asia seperti Thailand dan Vietnam, Catherine menegaskan, Go-Jek berencana melakukan ekspansi untuk Go-Food di sana. Namun saat ini pihaknya akan fokus pada Go-Ride terlebih dahulu.



"Soon. I cant disclosure this time. Tunggu tanggal mainnya," pungkas dia.