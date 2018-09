BI Pertahankan Kebijakan 'Hawkish'

Jakarta: Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan arah kebijakan moneter otoritas akan tetap hawkish atau cenderung ketat dan masih fokus dalam menjaga stabilitas ekonomi serta nilai tukar rupiah.



Arah kebijakan moneter yang hawkish masih diperlukan untuk membuat pasar keuangan domestik lebih kompetitif dalam memasok portofolio asing. Portofolio asing diperlukan untuk menjaga kecukupan likuiditas valuta asing (valas) di pasar domestik sehingga dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

"Kita juga akan terus berupaya secara preventif ahead of the curve. Tinggal masalahnya preventif dan ahead of the curve akan sangat bergantung pada perkembangan dan dinamika ekonomi, baik global maupun domestik," ujar Perry dalam konferensi pers di gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis, 27 September 2018.



Bank Sentral meyakinkan kebijakan ini merupakan tanggapan otoritas atas kebijakan The Federal Reserve dalam menaikkan kisaran target suku bunga acuan sebesar 25 basis points (bps) menjadi 2,00 persen hingga 2,25 persen. Hal tersebut untuk mengimbangi kebijakan The Fed dan memberi support bagi penguatan nilai tukar rupiah.



"Kita melihat bagaimana perkembangan normalisasi The Fed, bagaimana masalah ketegangan perdagangan dunia, dan bagaimana nanti terkait perilaku investor global terhadap Indonesia. Ini yang juga mendasari kenapa pada hari ini kita memutuskan menaikkan 25 bps suku bunga kebijakan BI," tegas Perry.



Terkait stabilitas nilai tukar, jelasnya, otoritas menjaga berdasarkan fundamental dan bekerja sesuai mekanisme pasar. Mekanisme pasar dipengaruhi oleh keseimbangan pasokan dan permintaan terhadap valas di pasar keuangan.



"BI tidak akan segan melakukan stabilisasi dalam menjaga stabilitas nilai tukar. Stabilitas dalam arti yang kita pentingkan adalah volatilitasnya, bukan levelnya. Volatilitas nilai tukar sesuai dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi, termasuk perkembangan fundamental," ungkap dia.



Perry berterima kasih kepada pemerintah dan pengusaha yang berkomitmen untuk bersama-sama menjaga stabilitas nilai tukar. Ia optimistis komitmen bersama ini membuat pasokan valas kian meningkat.



"Dengan komitmen bersama ini suplai valasnya semakin hari semakin banyak. Dan karenanya, itu mendukung stabilitas nilai tukar dalam beberapa waktu terakhir," imbuh Perry.



Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI periode September 2018 ini mengkalkulasi peluang untuk menerapkan langkah kebijakan moneter lebih lanjut, guna meredam tekanan ekonomi eksternal yang terus melemahkan nilai tukar rupiah. Saat ini, suku bunga kebijakan moneter 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 5,75 persen.



"Keputusan tersebut konsisten dengan upaya untuk menurunkan defisit transaksi berjalan ke dalam batas yang aman dan mempertahankan daya tarik pasar keuangan domestik sehingga dapat semakin memperkuat ketahanan eksternal Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi," tutup Perry.









(SAW)