Mentan Jamin Pasokan Kebutuhan Pokok saat Ramadan

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, harga dan kebutuhan pokok menjelang Ramadhan hingga Idul Fitri dinilai aman sehingga pada saat hari besar itu diharapkan tidak ada lagi kelangkaan pangan.



"Kesimpulan dari kunjungan kami bahwa stok dan harga beras sampai jelang Ramadan dan Idul Fitri aman," kata Mentan Amran dikutip dari Antara, Kamis 13 April 2017.

Untuk harga bawang saat ini, ungkap Mentan, dari kunjungan kerjanya ke Kabupaten Temanggung dilaporkan bahwa harga bawang di tingkat petani Rp8.000 per kilogram (kg), namun harga dipasaran mencapai Rp25.000-Rp30.000 per kg sehingga ada disparitas harga sekitar 300 persen."Saya sepakat dengan Mendag untuk meminta Bulog serap harga Rp15.000 per kg, sehingga petani tidak merugi dan mau tanam lagi," jelas Mentan.Selanjutnya untuk pantauan harga cabai saat ini menunjukkan penurunan harga yang cukup signifikan, sebelumnya hingga mencapai Rp100.000 per kg. Pantauan di Pasar Senen dan Pasar Rawamangun hari ini harga cabai berkisar antara Rp40.000-Rp60.000 per kg."Untuk harga cabai di pasaran sangat baik bahkan ada yang mencapai Rp20.000 per kg," ujar Mentan Amran yakin.Selain itu untuk komoditas bahan pokok lain seperti telur dilaporkan bahwa harga di pasaran Rp19.000 per kg atau turun dari sebelumnya yang mencapai Rp24.000 per kg.Selanjutnya untuk pantauan harga, Mendag melaporkan telah melakukan tinjauan kebeberapa pasar ritel modern untuk menetapkan harga tiga bahan pokok yaitu gula, minyak goreng dan daging. Untuk harga minyak goreng kemasan sederhana Rp11.000, gula Rp12.500 dan harga daging maksimal Rp80.000 per kg."Harga itu berlaku untuk seluruh pasar di Indonesia, termasuk di Jayapura, sehingga masyarakat mendapatkan harga yang terjangku," kata Mendag.Selanjutnya untuk stok bahan pokok pangan jelang Ramadan dan Idul Fitri, Menteri Pertanian melaporkan saat ini dalam kondisi aman. Untuk gula saat ini terdapat 360.000 ton, begitu pula dengan ketersediaan daging saat ini sekitar 40.000 ton.Mentan juga menyampaikan bahwa stok beras saat ini aman yaitu sebanyak dua juta ton hingga 2,5 juta ton di Gudang Bulog dan harga beras turun Rp500 di Pasar Induk Cipinang Beras."Jadi untuk bulan puasa dan Lebaran stok beras kita aman bahkan delapan hingga 10 bulan ke depan," pungkas Amran.(SAW)