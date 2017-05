Mayoritas Pabrik Beli Sawit di Harga Tertinggi

Metrotvnews.com, Mukomuko: Sebagian besar pabrik di daerah Mukomuko membeli sawit petani setempat lebih tinggi dibandingkan dengan harga ketentuan tim perumus harga komoditi perkebunan tersebut sebesar Rp1.350 per kilogram (kg).



"Harga sawit yang ditetapkan oleh tim tersebut lebih rendah dibandingkan dengan harga sawit di tingkat pabrik di daerah ini," kata Kabid Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko, Wahyu Hidayat, di Mukomuko, dikutip dari Antara, Minggu 7 Mei 2017.

Tim perumus harga tandan buah segar kelapa sawit Pemerintah Provinsi Bengkulu menetapkan harga jual tandan buah sawit di tingkat pabrik di daerah itu sebesar Rp1.350 per kg.Ia menyatakan, dari harga sebesar Rp1.350 per kg tersebut seluruh pabrik pengolahan minyak mentah kelapa sawit atau CPO diberikan toleransi sebesar lima persen untuk membeli sawit petani.Sementara itu, ia menyebutkan, harga sawit di delapan pabrik di daerah itu, yakni di pabrik PT SAP Rp1.430 per kg, PT AMK Rp1.450 per kg, PT MMIL Rp1.430 per kg.Kemudian, lanjutnya, harga sawit di pabrik PT KAS Rp1.430 per kg, pabrik PT DDP Desa Lubuk Bento, dan PT DDP Kecamatan Ipuh sebesar Rp1.430 per kg. Sedangkan, lanjutnya, harga sawit di dua pabrik, yakni di pabrik PT BMK sebesar Rp1.500 per kg dan di PT SSJA naik sebesar Rp1.370 per kg. Ia mengusulkan, harga sawit yang ditetapkan tim lebih tinggi dibandingkan dengan harga sawit di tingkat pabrik.(SAW)