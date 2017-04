Presiden KSPI: May Day, Setengah Juta Buruh akan Turun ke Jalan

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan setengah juta buruh akan turun ke jalan saat peringatan Hari Buruh yang jatuh 1 Mei 2017.



"Serempak di 32 provinsi. 250 kabupaten kota. Setengah juta buruh akan ikut aksi May Day di seluruh Indonesia," kata Said dalam konferensi pers di kawasan Cikini, Jakarta, Jumat 28 April 2017.

Said mengatakan, kegiatan turun ke jalan ini akan dilakukan serempak di 32 provinsi. Untuk di Jakarta, aksi ini akan dipusatkan di Istana Negara.Baca:Para buruh terlebih dahulu akan berkumpul di titik temu pertama yakni di Patung Kuda, Monas pada pukul 10.00 WIB. Kemudian, pada pukul 10.30 WIB buruh akan menuju Istana Negara untuk melancarkan aksinya seperti melakukan orasi dan lain-lainnya."150 ribu? buruh akan ada di Istana. Titik kumpul di Patung Kuda pukul 10 pagi. Pada sekitar 10.30 akan long march ke Istana. Aksi di Istana akan dilakukan sampai 19.00 WIB," ucap dia.Iqbal menuturkan, para buruh tidak akan berhenti melakukan aksi seperti ini setiap tahunnya. Meskipun, diakuinya belum pernah sekali pun pihak Istana menerima buruh pada aksi May Day tersebut. Menurutnya, ini sebagai bentuk perjuangan untuk menyejahterakan masyarakat.Baca:"Kami belum dapat informasi pihak Istana terima buruh tidak. Memang pihak Istana belum pernah menyambut," ujar dia.Sementara, untuk aksi di daerah, Said melanjutkan, para buruh akan melakukan aksinya di kantor gubernur. "Di daerah, ke kantor gubernur," pungkas dia.(AHL)