Telkom Dinobatkan sebagai The Most Trusted Company

Jakarta: PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) meraih penghargaan sebagai “The Most Trusted Company” based on Corporate Governance Perception Index (CGPI), pada ajang Indonesia The Most Trusted Companies Award 2017.



Penghargaan diserahkan oleh Chairman IICG, G Suprayitno, dan Chief Editor SWA Group Kemal Effendi Gani kepada Direktur Keuangan Telkom Harry M Zen pada Malam Penghargaan dan Konferensi CGPI ke-16 yang digelar oleh majalah SWA bersama Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG), di Jakarta, Selasa, 19 Desember 2017.

Telkom untuk ke-delapan kali memperoleh pengakuan sebagai Most Trusted Company berdasarkan CGPI.



“Predikat sebagai perusahaan sangat terpercaya menjadi salah satu bukti bahwa implementasi tata kelola perusahaan di Telkom berjalan dengan baik,” ujar Direktur Keuangan Telkom Harry M Zen.



Sebagai perusahaan telekomunikasi digital dengan pengalaman lebih dari 52 tahun, Telkom senantiasa menempatkan kebijakan tata kelola sebagai salah satu strategi keberlanjutan Perseroan. Oleh karena itu, penghargaan ini menjadi motivasi bagi Telkom untuk menerapkan seluruh aspek tata kelola yang baik dalam operasional bisnis perusahaan.



Penilaian untuk penghargaan The Most Trusted Company dilakukan oleh partisipan terdiri dari perusahaan terbuka, BUMN, BUMD dan swasta, yang didasarkan pada beberapa aspek antara lain komitmen, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, keadilan, kompetensi, misi, kepemimpinan, kolaborasi, serta risiko. Khusus untuk aspek penilaian risiko dimasukkan sejalan dengan topik/tema Manajemen Perubahan Dalam Rangka GCG.



CGPI adalah program riset dan pemeringkatan penerapan GCG pada perusahaan-perusahaan terkemuka di Indonesia melalui perancangan riset. Melalui riset ini, diharapkan perusahaan dapat senantiasa meningkatkan kualitas penerapan konsep corporate governance.



Dengan tema Good Corporate Governance dalam Perspektif Keberlanjutan (Sustainability), Indonesia The Most Trusted Companies Award 2017 diselenggarakan sebagai wujud apresiasi kepada perusahaan publik, non-publik, BUMN, maupun BUMD yang berkomitmen dan konsisten menerapkan Good Corporate Governance secara berkelanjutan.





