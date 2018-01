Inovasi BRI Sokong Asian Games 2018

Jakarta: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kembali meluncurkan inovasi baru untuk menyambut penyelenggaraan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang di Agustus-September 2018.



BRI pun meluncurkan kartu kredit BRI Touch edisi khusus Asian Games 2018 di Yogyakarta, Jumat, 26 Januari 2018. BRI menjadi official prestige partner pada perhelatan Asian Games 2018.

Direktur Konsumer BRI Handayani mengatakan kartu kredit BRI Touch Edisi Asian Games 2018 ini diluncurkan sebagai upaya perseroan mendukung kesukesan perhelatan event olahraga terbesar se-Asia tersebut.



"Dukungan ini wujud nasionalisme serta komitmen BRI sebagai perusahaan BUMN, menjalankan fungsi sebagai Agent of Development serta National Capacity Building," kata dia dalam siaran persnya, Jumat, 26 Januari 2018.



Pihaknya pun berharap melalui peluncuran kartu kredit BRI Touch edisi khusus ini semakin meningkatkan awareness dan mendorong masyarakat untuk makin gencar menggunakan uang elektronik sesuai dengan program yang telah dicanangkan oleh Presiden RI Joko Widodo, yakni mendorong terciptanya cashless society di Indonesia.



Sebelumnya, pada November 2017 Bank BRI juga telah meluncurkan uang elektronik BRIZZI Edisi Khusus Asian Games 2018.



Kepala Divisi Kartu Kredit BRI Rudhy Sidharta menuturkan kartu ini didesain dengan gambar mascot Asian Games 2018 yaitu Bin, Athung, dan Kaka yang merupkan semangat dari Asian Games 2018 dan perwujudan dari Bhineka Tunggal Ika, serta dengan tampilan kartu yang trendy cocok dengan kalangan milenieal.



Para pemegang Kartu Kredit Asian Games 2018 akan mendapatkan berbagai keuntungan seperti Free Annual Fee for life, promo kerja sama di merchant On Line, fitur cicilan nol persen dengan tenor sampai 24 bulan di merchant ritel kerja sama, promo Zero on 25 setiap 25 di Brishop Online.



Melalui peluncuran ini Bank BRI berkomitmen untuk terus melakukan inovasi terhadap produk dan layanan perbankan, guna memenuhi kebutuhan para nasabah lintas generasi.



Hal tersebut sejalan dengan gaya hidup para nasabah yang semakin kompleks di berbagai transaksi keuangan. Hingga akhir Desember 2017, kinerja Bisnis Konsumer BRI terutama kartu kredit menunjukkan kinerja yang mengkilap.



Tercatat outstanding kartu kredit BRI mencapai Rp1,8 triliun atau tumbuh 13,9 persen dari pencapaian tahun sebelumnya yakni sebesar Rp1,6 triliun. Perseroan pun optimistis di 2018 ini pertumbuhan kredit secara keseluruhan dapat tumbuh mencapai 10-12 persen.





