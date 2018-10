BTN bakal Naikkan Suku Bunga KPR 0,25%

Jakarta: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN berencana menaikkan suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebesar 0,25 persen. Kenaikan tersebut akan dilakukan pada akhir 2018.



Direktur Utama BTN Maryono mengatakan kenaikan suku bunga bunga KPR sebesar 0,25 persen sebagai dampak dari kebijakan Bank Indonesia (BI) yang telah menaikkan suku bunga acuan alias BI 7-Days Reverse Repo Rate sebanyak 150 basis point (bps) menjadi 5,75 persen. Namun kenaikan tersebut hanya terjadi pada segmen KPR non subsidi.

"Paling (kenaikannya) 0,25 persen sampai akhir tahun untuk segmen KPR nonsubsidi yang harganya di highend," ujar Maryono di Gedung BTN, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, Kamis, 25 Oktober 2018.



Menurutnya, penyesuaian bunga kredit yang hanya ditujukan kepada KPR nonsubsidi tersebut dilakukan lantaran sebelumnya BTN telah menaikkan bunga kredit pada produk yang lainnya. "Memang ada penyesuaiaan, tapi tidak semua produk-produk itu melakukan penyesuaaian karena ada beberapa produk-produk yang sudah kita lakukan penyesuaian lebih dulu," bebernya.



Bila melakukan penyesuaian pada seluruh produk, Maryono khawatir debitur mengalami kesulitan sehingga berujung pada gagal bayar. Kondisi itu bisa mempengaruhi rasio kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) BTN.



"Kita akan menjaga bagaimana kemampuan masing-masing nasabah untuk mampu membayar kewajiban-kewajibannya sehingga tidak menambah NPL," pungkas Maryono.



Adapun posisi NPL BTN per September 2018 sebesar 2,65 persen. Angka tersebut lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang berada di posisi 3,07 persen.



Sementara, berdasarkan informasi yang dipublikasi BTN di laman resminya, suku bunga dasar kredit (SBDK) atau prime lending rate untuk kredit konsumsi KPR saat ini sebesar 10,50 persen dan non KPR 11,50 persen. Sedangkan untuk kredit korporasi sebesar 11,25 persen dan kredit ritel 11,50 persen.





(AHL)