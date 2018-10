IMF: Pertumbuhan Ekonomi RI jadi Kisah Sukses Nyata

Nusa Dua: Pertumbuhan ekonomi di Indonesia menjadi sebuah kisah sukses yang nyata di mata dunia. Pertumbuhan ekonomi di negeri ini pun diharapkan semakin kuat.



"Kisah pertumbuhan ekonomi Indonesia telah menjadi kisah sukses nyata," tutur Economic Counsellor and Director of the Research Department IMF Maurice Obstfeld saat konferensi pers World Economic Outlook IMF, di BICC, Nusa Dua, Bali, Selasa, 9 Oktober 2018.

Bahkan, kesuksesan pertumbuhan ekonomi Indonesia terjadi di saat IMF telah menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi global. Untuk beberapa tahun ke depan, IMF menurunkan prediksi ekonomi karena sejumlah faktor.



"Seperti kondisi keuangan global yang lebih ketat, harga minyak, pengaruh ketegangan perdagangan AS-Tiongkok, dan bagaimana dampaknya terhadap Indonesia, pertumbuhan diharapkan masih cukup kuat," ujar dia.



Hal ini katanya, memberikan peluang bagi pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Indonesia, agar lebih konsisten serta pendapatan terus meningkat. Di sisi lain, tingkat pendapatan di Indonesia juga terdongkrak dari pajak yang lebih tinggi, sehingga memungkinkan investasi dalam sistem pendidikan, infrastruktur, dan jaring pengaman sosial.



"Semuanya akan sangat bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Jadi, saran kami, untuk semua negara dengan pendapatan seperti Indonesia, cobalah melihat isu-isu tersebut, dengan mencoba meningkatkan keahlian tenaga kerja, meningkatkan sumber daya manusia, serta berjuang lebih jauh melawan ketidaksetaraan, yang telah ada di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir," pungkas dia.









(Des)