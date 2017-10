Penerbangan Internasional Merugi, Garuda Potong Rute Jakarta-London

Metrotvnews.com, Jakarta: PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) melakukan perubahan terhadap rute penerbangan Jakarta-Singapura–London Heathrow-Jakarta (CGK-SIN-LHR-CGK). Mulai November 2017, penerbangan dari Jakarta menuju London tidak akan melewati Singapura.



Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) Pahala Mansury mengatakan, penerbangan langsung ke London akan mengurangi biaya operasional.

"London per awal November nanti kami akan restrukturisasi dari rutenya. Tidak terbang melalui Singapura, per 2 November nanti kita akan terbang langsung ke sana," ujarnya di Bursa Efek Indonesia (BEI), Kawasan SCBD Jakarta, Selasa 10 Oktober 2017.



Pahala menuturkan, pemotongan rute dari Jakarta menuju London, Heathrow ini merupakan langkah restrukturisasi guna mengefisiensikan biaya. Untuk menggenjot jumlah penumpang, perseroan berencana menghubungkan rute London dengan Melbourne.



"Fokus Garuda itu memang mengoptimalisasi, kalau rute yang tidak bisa diperbaiki ya kita potong. Kalau cuma mengejar penumpang dari Jakarta ke London kan kurang. Kalau bisa koneksikan Melbourne-Jakarta-London akan menambah jumlah penumpang kita juga," ungkap dia.



Selain itu, maskapai pelat merah ini juga menambah sejumlah rute penerbangan domestik bagi anak usahanya, Citilink. Rute tersebut di antaranya Balikpapan-Yogyakarta dan Jakarta-Palembang.



"Tentunya sudah ada beberapa rute yang kita kurangi dan meminta Citilink melewati rute tersebut," pungkas Pahala.



Dalam laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Garuda Indonesia, 28 rute penerbangan internasional Garuda Indonesia belum memberikan keuntungan bagi maskapai penerbangan plat merah ini. Rute penerbangan internasional yang paling banyak menyumbang kerugian bagi perusahaan adalah adalah rute Jakarta-Singapura-London Heathrow-Jakarta (CGK-SIN-LHR-CGK).













(SAW)