Cegah Kasus Skimming Lewat Teknologi Kartu Cip

Jakarta: Fenomena pencurian informasi kartu debit atau skimming nasabah bank menjadi buah bibir beberapa waktu terakhir. Pasalnya puluhan ribu nasabah bank terdampak berbondong-bondong mendatangi kantor cabang untuk melakukan penggantian kartu berteknologi chip guna menghindari kasus serupa.



Dalam kasus terebut, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) dan PT Bank Mandiri Tbk mengalami kerugian paling besar. BRI melakukan ganti rugi terhadap 33 nasabahnya dengan nilai mencapai Rp200 juta. Sementara Bank Mandiri mengalami kerugian lebih besar dengan mengganti sebesar Rp260 juta dari 141 nasabah yang menjadi korban skimming.

Kedua bank ini merupakan bank yang paling banyak memiliki jaringan ATM di kelompok bank BUMN. Tercatat ATM BRI sebanyak 24.802 mesin, disusul Bank Mandiri yang memiliki 17.695 ATM, lalu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI sebanyak 17.178 ATM, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN yang memiliki jaringan 1.951 ATM.



Kasus tersebut membuat Bank Indonesia (BI) selaku penjaga stabilitas sistem keuangan mempercepat proses implementasi penggunaan kartu chip pada kartu ATM/debit yang semula pada 31 Desember 2021 menjadi akhir 2019. Percepatan migrasi kartu chip ini dibahas dalam pertemuan antara perusahaan switching dengan seluruh perbankan pada pekan lalu.



Direktur Marketing PT Rintis Sejahtera Suryono Hidayat yang hadir dalam pertemuan itu mengaku kejadian skimming layaknya fenomena gunung es. Banyak bank tidak melaporkan ke BI sehingga kasus yang muncul ke permukaan hanya tampak bagi bank-bank besar.



Hal itu membuat BI sempat berang dan memberi teguran keras kepada sejumlah perbankan. Kejadian skimming sebenarnya telah terjadi sejak awal Desember tahun lalu. Namun bank-bank terdampak baru melaporkan kasus tersebut baru-baru ini.



"BI juga marah kenapa enggak lapor itu kejadian sudah dimulai Desember tapi baru mulai lapor sekarang," ungkapnya saat ditemui Medcom.id di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Senin, 26 Maret 2018.



Laporan perbankan, katanya, sangat diperlukan bank sentral untuk melakukan identifikasi dan menganalisa pola kasus tersebut. Identifikasi sementara ialah bank-bank yang memiliki jumlah mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) terbesar menjadi sasaran sindikat skimming. Selain itu, mereka menyasar negara-negara yang belum menggunakan kartu chip pada kartu ATM/debit, salah satunya Indonesia.



"Harusnya tiap masalah dilapor, mau dianalisa dimana problem-nya dan bagaimana caranya. Relatif yang punya ATM itu bank besar, termasuka tmn BRI dan Mandiri. Kalau orang biasa engga ngerti gimana masukin alatnya pasti orang yang biasa, pasti mereka yang pernah kerja," katanya.



Sebab itu, Bank Indonesia (BI) mempercepat implementasi penggunaan kartu chip guna menghindari kasus skimming di masa depan. Kewajiban ini tertuang dalam SE BI No. 17/51/DKSP tanggal 30 Desember 2015 perihal Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu dan SE BI No.17/52/DKSP tanggal 30 Desember 2015 perihal Implementasi Standar Nasional Teknologi Chip dan Penggunaan Personal Identification Number Online 6 Digit untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang Diterbitkan di Indonesia.



"Dengan banyaknya kasus skimming BI mempercepat migrasi kartu chip, harusnya 2021 jadi 2019 sudah kelar," pungkas dia.



Menanggapi hal itu, pengamat perbankan Paul Sutaryono menilai teknologi chip dipercaya dapat mencegah risiko pembobolan ATM dengan skimming. Meski terjadi pembengkakan biaya dalam pembuatan kartu chip, risiko yang ditanggung perbankan bisa lebih tinggi dari pada biaya yang dikeluarkan.



"Harap ingat risikonya bisa lebih tinggi daripada biaya yang dikeluarkan. Apalagi digital banking harus terus ditingkatkan," ucapnya saat dihubungi Medcom.id di Jakarta, Senin, 26 Maret 2018.



Bank Asing di Indonesia 100% Terapkan Teknologi Chip



PT Bank DBS Indonesia mengaku sudah melakukan migrasi kartu debit dari teknologi magnetik stripe ke chip sejak dua tahun lalu. Kartu tersebut diimpor dari luar lewat produsen kartu di Hong Kong.



Head of Consumer Banking Group PT Bank DBS Indonesia Wawan Salum mengatakan kini sebanyak 1 juta nasabah DBS telah menggunakan kartu debit. Langkah tersebut diterapkan lebih awal demi kepentingan nasional, nasabah dan perbankan.



"Saat ini semua nasabah sudah memiliki kartu debit dengan teknologi chip. Jadi sudah aman," imbuh dia kepada Medcom.id di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Senin, 26 Maret 2018.



DBS mengakui biaya kartu yang menggunakan teknologi chip sedikit lebih mahal dibandingkan kartu biasa. Namun potensi keamanan lebih tinggi karena semua informasi terekam dengan baik dan lebih tahan lama.



Lagi pula pihaknya sudah merencanakan investasi pergantian kartu chip sejak lama sehingga tidak membebani bank. "Kita sudah lama ya, harga kartu lebih mahal sedikit ada sistem yang harus didevelope tapi biaya ini adalah kecil dibanding potensi benefit buat bank maupun nasabah," imbuh dia.



Hal serupa disampaikan Chief Executive officer Citibank NA, Indonesia Batara Sianturi. Pihaknya sudah mengimplementasikan teknologi chip di seluruh kartu debit yang ada sejak 2017.



Batara mengatakan penggunaan kartu berteknologi chip merupakan standar global yang memang harus diterapkan Citibank. Terkait biaya, DBS telah merencanakan sejak awal sehingga tidak memberatkan.



"Migrasi sudah jalan udah 100 persen sejak planning dari tahun lalu karena itu standar global sehingga di retil banking gitu sudah dilakukan," katanya kepada Medcom.id di Hotel Ritz Carlton Pasific Place, Jakarta, Senin 26 Maret 2018.











(SAW)