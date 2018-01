Harga Beras di Cipinang Turun

Jakarta: Memasuki musim panen di beberapa sentra produksi, harga di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) mengalami penurunan Rp200-Rp300, hal ini disampaikan Arief Prasetyo Adi Dirut Food Station Tjipinang Jaya.



Arief menyampaikan bahwa stok beras di Cipinang saat ini 26 ribu ton dan pasokan masih berada di kisaran 300 ton per hari. "Kan sentra produksi sekarang memasuki panen dan pedagang sekarang melepas stok karena mulai panen. Pedagang ingin melepas stok untuk digantikan stok baru," kata Arief.

Mengenai rencana impor, Arief menyampaikan bahwa impor masih lama dan Menurut Arief pedagang masih mengandalkan produksi Lokal.



Harga beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Sabtu, 27 Januari 2018, turun Rp25 hingga Rp575 per kg dibandingkan sehari sebelumnya. Beras Jenis IR64-II sebelumnya Rp12.075, turun Rp300 menjadi Rp11.775 per kg. Beras IR64-III semula Rp8.900, turun Rp250 menjadi Rp8.650 per kg. Beras IR64-I semula Rp12.650, turun Rp175 menjadi Rp12.475 per kg. Beras ketan putih Biasa semula Rp23.575 turun Rp575 menjadi Rp23 ribu per kg.



Sementara itu, harga beras di beberapa pasar di wilayah DKI Jakarta juga mengalami penurunan. Sumber data www.infopangan.jakarta.go.id, harga beras IR42 pera Sabtu 27/1 di Jakarta Pusat Rp11.875 turun Rp456 per kg dibandingkan hari sebelumnya. Di Jakarta Timur Rp11.467 turun Rp318 per kg. Beras IR64 Ramos di Jakarta Pusat Rp10.660 turun Rp750 per kg, dan di Jakarta Selatan Rp11.086 turun Rp246 per kg.



Ketua DPD Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras (PERPADI) DKI Jakarta, Nellys Sukidi mengatakan, “Faktor yang memengaruhi turunnya harga beras, antara lain isu beras impor akan masuk dan sudah memasuki panen raya padi. Ini memasuki panen raya, sehingga harga beras tidak akan naik lagi," kata dia.



Nellys meminta agar pada saat panen raya ini, BULOG merespons positif, menyerap beras petani sebesar 60-70 persen dari target serap setahun.



Sementara itu, harga gabah di Sumatera Selatan turun Rp800. Kepala Dinas Pertanian Tanamn pangan dan Hortikultura Sumatera Selatan (Sumsel) Erwin Noor Wibowo mengakui, petani di wilayahnya was-was dengan munculnya kebijakan impor beras 500 ribu ton dari negara tetangga. ‎Sebab gonjang-ganjing isu impor ini telah membuat harga gabah petani di Sumsel rontok hingga Rp 800 per kg.



"Pada saat awal-awal panen itu harga gabah di tingkat petani kita lumayan baik Rp5.200, tapi sekarang sudah cenderung menurun bahkan sampai Rp4.400, turun Rp800," kata Erwin.



"Jujur saja, isu impor beras ini sudah sangat mempengaruhi karena petani kita ini sudah dengar di berbagai media, bahkan sudah teriak-teriak saat ini. Petani sudah habis-habisan produksi, malah impor beras. Harapan mereka tolong lindungi petani," jelasnya.



Sumsel, lanjut Erwin, merupakan salah satu provinsi penyangga beras nasional dan berada di peringkat 5 nasional. "Sumsel pada Januari-Februari ini akan panen raya seluas 230 ribuan hektare sawah. Total produksi kami dari tahun ke tahun terus meningkat. Data kami Sumsel surplus 2,3 juta ton beras. Dengan konsumsi rata-rata penduduk ‎ 830 ribu ton, produksi kita 5,1 juta ton gabah, setara beras 3,1 juta hingga 3,2 juta ton. Surplus kurang lebih 2,3 juta ton," ujarnya.



Sebelumnya Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Ir Yuni Astuti, MA, Rabu, 24 Januari 2018, mengatakan bahwa Jawa Tengah memasuki panen raya padi Januari 2018 seluas 109 ribu hektare, Februari 2018 seluas 328 ribu hektare, dan Maret seluas 293,6 ribu hektare. Harga gabah di Jawa Tengah mulai turun 700, semula Rp6.000 dan kini menjadi Rp5.300 per kg.



Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro menyampaikan harga gabah kering panen di petani Bojonegoro semula Rp5.800 dan kini turun Rp600 menjadi Rp5.200 per kg. Harga gabah di Demak semula Rp6.300 per kg turun Rp700. Di Kudus pada awal Januari Rp6.000 per kg turun Rp500. Harga di Grobogan semula Rp5.700 per kg turun Rp700 menjadi Rp5 ribu per kg.





(ROS)