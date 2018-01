2018, BNI Fokus Pembiayaan Sektor Infrastruktur dan Korporasi

Jakarta: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI akan memfokuskan pembiayaan pada sektor infrastruktur dan korporasi di 2018. Hal ini tidak lepas dari harga komoditas yang masih meragukan sehingga BNI tak mau ambil risiko untuk fokus di sektor tersebut.



Direktur Utama BNI Achmad Baiquni mengatakan perseroan sebelumnya memiliki pembiayaan di sektor batu bara ataupun minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO). Namun BNI akan memperhatikan beberapa komoditas yang dinilai masih potensial.

"Itu pelajaran buat kita, kalau kita tetap mau masuk, tapi tidak jadi prioritas kita. Prioritas kita masih infrastruktur. Kalau yang komoditi seperti CPO kita masih," kata dia ditemui di Gedung Radius Prawiro, Kompleks Bank Indonesia (BI), Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa, 2 Januari 2018.



Dirinya menambahkan, suku bunga perbankan untuk tahun ini masih bergantung pada rencana kenaikan suku bunga Amerika Serikat atau Fed Fund Rate (FFR). Namun ini juga tak lepas dari kebijakan suku bunga BI apakah tetap mempertahankan level suku bunga acuan atau menaikkannya.



"Sebenarnya kalau itu kita lihat juga ya. Kan kita sudah berapa kali, waktu ada FFR naik justru kita bisa tahan. Mudah-mudahan dengan kondisi dalam negeri yang kondusif, itu bisa meredam kenaikan FFR. Kita tunggu BI juga bagaimana BI rate nanti," jelas dia.



Sementara itu, bank pelat merah ini berencana menurunkan suku bunga kreditnya tahun ini. Hal ini tak lepas dari penurunan biaya dana atau cost of fund serta inflasi dalam makroekonomi yang cenderung rendah sesuai dengan yang ditargetkan.



"Kita prediksi (suku bunga BNI) sedikit lebih menurun, karena sekarang memang cost of fund turun, inflasi juga rendah. Tapi berapa basis poinnya itu situasional juga, kita belum tahu. Begitu Fed menaikkan, kita akan lihat bagaimana dampaknya," pungkasnya.





