Pemerintah akan Sulit Tarik Pajak Ojek Online

Jakarta: Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai potensi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dari perusahaan teknologi penyedia jasa transportasi online cukup besar. Namun memajaki mitra pengemudi Go-Jek maupun Grab bukan hal mudah bagi pemerintah.



"Kalau penyedia aplikasi sudah jadi badan atau perusahaan bakalan mudah memungut pajak tapi pengemudinya mau enggak kalau dipotong. Dibikin aturan apapun soal pajaknya bakalan ramai," kata Yustinus ditemui di Penang Bistro, Kebon Sirih Jakarta, Rabu, 4 April 2018.

Jika menghitung penerimaan rata-rata sopir ojek daring per bulan dengan pendapatan di atas upah minimum regional (UMR), sudah semestinya dilakukan pemotongan. Tapi para pengemudi kini terkendala persoalan tarif yang berujung pada penurunan pendapatan.



"Mau menyelamatkan income saja sulit apalagi mau diambil pajaknya," imbuh dia.



Untuk sementara, pemerintah katanya bisa menggandeng Go-Jek dan Grab menjadi penyedia layanan aplikasi atau application service provider (ASP) terkait pajak. Pasalnya kedua layanan ini sudah populer di kalangan masyarakat.



Nantinya masyarakat bisa mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hingga melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak melalui aplikasi yang disediakan Go-Jek.



"Itu enggak ada masalah justru Go-Jek bisa menjangkau banyak orang. Yang penting itu security dipikirkan jangan sampai enggak aman karena ini data pajak itu rahasia negara jangan sampai disalahgunakan," tuturnya.



Berdasarkan kajian Lembaga Demografi Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Go-Jek berkontribusi Rp8,2 triliun per tahun ke dalam perekonomian Indonesia melalui penghasilan mitra pengemudi.



Penghasilan mitra pengemudi mengalami peningkatan 44 persen setelah bergabung dengan Go-Jek. Rata-rata penghasilan bulanan juga lebih tingi dari rata-rata UMK di sembilan wilayah survei (Denpasar, Bandung, Jabodetabek, Yogyakarta, Makassar, Medan, Palembang, dan Surabaya).



Selain itu, Gojek berkontribusi Rp1,7 triliun per tahun ke dalam perekonomian Indonesia melalui penghasilan Mitra UMKM. Sebanyak 82 persen mitra UMKM mengalami peningkatan volume transaksi setelah menajdi mitra Go-Jek, dan 43 persen mitra UMKM mengalami kenaikan klasifikasi omzet.





(SAW)