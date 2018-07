Sentimen Global Buat Rupiah Terus Terdepresiasi

Jakarta: Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) ‎Jahja Setiaatmadja mengatakan nilai tukar rupiah yang kian terperosok dan sempat ke posisi Rp14.500-an per USD diakibatkan ulah sentimen global. Bayangkan saja, bank sentral Amerika Serikat atau (The Fed) sudah menaikannya berkali-kali dan akan kembali dikerek jelang akhir tahun ini.



Jahja mengaku investor dari negara manapun, pastinya menginginkan keuntungan yang besar. Maka dari itu, dia mencari tempat untuk menaruh dananya yang memiliki imbal hasil yang tinggi.

"Seorang investor itu kalau US interest rate naik mereka cenderung shift dana di tempat yang bunganya tinggi. Itu naluri investor," ucap Jahja, ditemui dalam acara 'Paparan Kinerja Laporan Keuangan Semester I-2018, di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis, 26 Juli 2018.



Tak hanya rupiah saja, dia mengklaim, banyak mata uang dari negara lain yang mengalami pelemahan tajam, seperti euro, poundsterling, renminbi, dan lainnya.



"Memang seperti itu, jadi mood-nya di dunia sedang mencari interest yang naik dan memang akan lebih tinggi. Itu tidak bisa kita hindarkan, mau tidak mau BI kerek bunga," tutur dia.



Posisi rupiah saat ini, sambung dia, sulit untuk kembali normal. Sebab, posisi USD terus menguat, lalu ditambah dengan adanya kenaikan suku bunga The Fed. Maka, hal itu memberikan tambahan negatif bagi rupiah.



"Rupiah bisa terdepresiasi, apalagi sekarang hampir semua bahan baku BBM kita impor, semua pasti naik dan harga pokok naik. Kalau harga tidak naik, maka profit (keuntungan) yang didapat (perusahaan) akan turun. Ini dilema," tegas dia.



Perbankan, dia menambahkan, kondisi saat ini harus diwaspadai dengan baik. Lantaran, kondisi yang terjadi saat ini masih akan terus terjadi. Sehingga bank harus menyiapkan segala cara, demi mendapatkan ketahanan yang baik. "Kalau ini bukan sprint lagi, tapi harus jaga ketahanan. Apalagi kalau bunga AS naik, kita juga akan naik," tukas dia.





(AHL)