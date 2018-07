Proyek Infrastruktur Ditunda, Proyek Pembangkit Wajib Dirasionalkan

Jakarta: Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai tepat upaya pemerintah untuk menunda pengerjaan pembangunan proyek-proyek infrastruktur supaya mengendalikan neraca perdagangan yang defisit.



Terutama pada pengerjaan proyek infrastruktur kelistrikan. Dia mengatakan pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai lima persen membuat urgensi proyek kelistrikan perlu dikaji kembali. Proyek kelistrikan ini perlu dirasionalisasikan kembali.

"Saat ini ekonomi cuma tumbuh lima persen maka proyek pembangkit wajib dirasionalisasi," kata Bhima kepada Medcom.id, Senin 30 Juli 2018.



Menurutnya, menunda pembangunan infrastruktur kelistrikan ibarat menepuk tiga nyamuk. Pertama, menahan pelemahan rupiah yang selama Januari hingga Mei melemah akibat impor besi baja 39 persen.



"Nilainya (impor besi baja) tidak tanggung-tanggung yaitu USD4,2 miliar. Belum ditambah impor mesin peralatan listrik naik 28 persen nilainya USD8,9 miliar. Itu sebagian digunakan untuk proyek infrastruktur," jelas dia.



"Jadi menahan pembangunan proyek beberapa infrastruktur artinya menyelamatkan rupiah," imbuh dia.



Kedua, lanjut Bhima, penundaan pengerjaan proyek infrastruktur juga bisa menyelamatkan kondisi ekonomi karena kebanyakan proyek infrastruktur didanai melalui utang.



"Kewajiban cicilan dan pembayaran bunga utang tiap tahunnya menguras devisa. Ini harus direm dalam kondisi ekonomi melemah," imbuh dia.



Terakhir, Bhima meneruskan, mengenai devisa tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di proyek infrastruktur. Melalui penundaan proyek akan menahan capital flight dari devisa TKA tersebut.



"Soal devisa tenaga kerja dari TKA yg bekerja di proyek infrastruktur. Mereka mendapatkan uang yang akan dikonversi ke mata uang negara asalnya. Jadi ada capital flight dari devisa TKA. Itu pun bisa dikurangi," pungkas dia.









(AHL)