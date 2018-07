Imbas Penguatan Dolar, Harga Telur Sentuh Rp30 Ribu/Kg

Jakarta: Kementerian Perdagangan (Kemendag) menjelaskan melambungnya harga telur di beberapa pasar hingga menyentuh angka Rp30 ribu per kg karena penguatan mata uang dolar AS.



Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menjelaskan harga telur naik imbas harga pangan yang meningkat. Pasalnya, 80 persen komponen pembuatan pakan ternak didatangkan dari luar negeri, seperti bungkil kedelai dari Argentina dan Brasil.

"Harga pakan naik karena dolar," ujarnya usai melakukan rapat koordinasi di Kementerian Perekenomian, Jakarta, Rabu, 11 Juli 2018.



Ia menambahkan, pihaknya akan berkomunikasi dengan penjual pakan dan Pinsar (Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat) untuk mengetahui berapa keuntungan dan kenaikan harga pakan.



"Saya sudah mintakan kepada Pinsar bahwa yang pertama pakannya naik. Kemudian DOC (Day Old Chicken) dia juga naik, harga beli lamanya meningkat," tambahnya.



Bedasarkan data Infopangan.jakarta.go.id, pada 11 Juli 2018, harga pangan tertinggi sebesar Rp30 ribu per kg, harga terendah Rp22 ribu per kg, dan harga rata-rata diangka Rp27.744 per kg.



Sedangkan bedasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 27 Tahun 2017, di mana harga telur di tingkat produsen sebesar Rp18 ribu per kg dan tingkat konsumen Rp22 ribu per kg.





(SAW)