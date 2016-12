Proses Perizinan Online dengan Tandatangan Digital Meluncur

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Perdagangan (Kemendag) meluncurkan layanan perizinan online dan tanda tangan elektronik. Kemudahan ini diberikan agar mengurangi proses tatap muka antar pelaku usaha dengan pejabat pemberi izin.



Peluncuran layanan dilakukan oleh Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita, dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur.

Menko Darmin mengatakan, upaya ini merupakan langkah yang baik karena akan mempermudah proses perizinan. Karena itu Darmin berharap jika kementerian dan lembaga lain bisa mengikuti langkah Kemendag."Dengan tanda tangan itu sudah elektronik, itu tidak akan memerlukan kehadiran atau tatap muka antara pemberi izin dan yang meminta izin. Perbaikan ini penting yang kita berharap ini semakin diikuti oleh berbagai kementerian lain," kata dia di kantor Kemendag, Jalan MI Ridwan Rais, Jakarta Pusat, Jumat (23/12/2016).Dirinya menambahkan, kemudahan ini diharapkan bisa meningkatkan ranking kemudahan berusaha atau ease of doing business. Di mana saat ini Indonesia berada di posisi 91 atau naik 15 peringkat dari sebelumnya ada di posisi 106.Hal yang sama disampaikan Mendag Enggar yang berharap upaya pihaknya bisa menaikkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia. Meski telah lebih baik, Presiden Joko Widodo menargetkan jika posisi ease of doing business Indonesia bisa berada di level 40.Selain itu, Enggar berharap agar kemudahan perizinan yang bisa diakses di mana saja akan mengurangi persepsi masyarakat soal keengganan pemerintah mengurangi wewenangnya. Dengan layanan ini maka tidak akan lagi tatap muka yang berpotensi terjadi pungutan liar (pungli)."Saat ini kita buktikan bahwa itu tidak benar. Dengan adanya ini maka tidak ada berhadapan langsung antara pelaku usaha dengan pejabat. Ini juga bagian dari apa yang ingin kita capai dari paket kebijakan dan mengurangi birokrsasi yang telah kita lakukan," pungkasnya.(AHL)